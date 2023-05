Dlaczego grille elektryczne podbiły serca tłumów? Co je wyróżnia?

Grille elektryczne cieszą się coraz większą popularnością. Skąd to szaleństwo? Co je wyróżnia na tle tradycyjnych modeli opalanych drewnem?

Grill elektryczny — jak to się wszystko zaczęło?

Mimo że grille elektryczne w opinii wielu są zupełną nowością, to... nie do końca prawda. Ich historia sięga bowiem początków dwudziestego wieku, kiedy zaczęto eksperymentować z elektrycznymi urządzeniami, które pozwolą przygotować potrawy równie efektywnie, co ruszt z rozżarzonym węglem. Pierwsze tego typu urządzenia zostały wprowadzone na rynek w latach 20. ubiegłego stulecia, czyli około stu lat temu! Początkowo grille elektryczne były stosowane głównie w restauracjach i hotelach. Służyły tam do szybkiego i wygodnego przygotowywania potraw dla gości. Jednak ich popularność zaczęła rosnąć w miarę z rozwojem technologii. Wtedy też udawało się je zminiaturyzować i sprawić, że ceny stały się akceptowalne nie tylko w strefie biznesowej, ale także dla przeciętnych konsumentów.

Pierwsze lata popularności grilli elektrycznych w Europie i Ameryce Północnej przypadają na lata 50. i 60. ubiegłego stulecia. Użytkownicy docenili wygodę z nią związaną. Nie wymagały one użycia węgla ani gazu, co oznaczało, że można je było używać w zamkniętych pomieszczeniach. Grillowanie na elektrycznym grillu było również bardziej higieniczne i mniej problematyczne. Nie generowały bowiem one dymu ani sadzy.

W miarę z rozwojem technologii, również elektryczne grille ulegały modyfikacjom. Wprowadzano nowe modele o większej mocy, powoli zaczęto dodawać bardziej zaawansowane funkcje i budowano je z wyższej jakości materiały. Ich użytkownicy otrzymywali więcej kontroli nad całym procesem przygotowywania potraw. I obecnie stały się one dla wielu codziennością. Ich lista zalet się nie kończy!

Obecnie elektryczne grille są rynkowym standardem. Istnieje wiele różnych modeli i marek, oferujących różne funkcje i rozmiary. Grill elektryczny jest popularnym wyborem zarówno dla osób mieszkających w blokach, gdzie ograniczenia dotyczące grillowania na otwartym ogniu mogą być obowiązujące, jak i domach wolnostojących. Grille elektryczne ogrodowe cieszą się coraz większą popularnością — głównie za sprawą wygody ich użytkowania!

Dlaczego warto wybrać grill elektryczny?

Powodów dla których warto wybrać grill elektryczny zamiast klasycznego jest wiele. Ale wśród tych najważniejszych bez wątpienia na szczycie warto wymienić... wygodę. Nie potrzeba żadnych większych umiejętności, nie trzeba poświęcać przygotowaniu specjalnie wiele czasu. Wystarczy podłączyć urządzenie do źródła zasilania, a kilka minut później jest już gotowy do użycia. Tym samym omijamy proces rozpalania, a w późniejszych etapach — regulacji płomienia, by przygotować potrawy tak, jak nam się tylko zamarzy. Idealne w swojej prostocie rozwiązanie, taki grill elektryczny stołowy pozwoli w dosłownie chwilę przygotować nasze wymarzone potrawy bez konieczności długich przygotowań! Za tą wygodą idzie również bezpieczeństwo. Brak otwartego ognia sprawia, że są one bezpieczne w użyciu nawet dla amatorów. Co więcej — można z nich korzystać bez obaw także w zamkniętych przestrzeniach. Domowe zacisze, balkon czy taras — to bez znaczenia. Sprawdzą się na każdym z nich!

Poza tym grille elektryczne są banalnie proste w utrzymaniu czystości. Nie emitują dymu, sadzy, ani oparów. Oznacza to mniejszą ilość popiołu i resztek po grillowaniu, a taki grill panini pozwoli też przygotować potrawy, po które lwia część użytkowników na otwartym ogniu by się raczej nigdy nie zdecydowała. Tym bardziej, że ogrom modeli oferuje precyzyjną regulację tempieratury. Dzięki niej można dostosować działanie sprzętu do przygotowywanej nań potrawy. Pieczywo? Mięso? Ryby? Warzywa? Dla każdego coś smacznego!

Elektryczne grille kontaktowe, ogrodowe, stołowe — czy te specjalizujące się w przygotowywaniu przepysznych kanapek to jedne z dziesiątek dostępnych na rynku modeli. Wielofunkcyjność tych rozwiązań (m.in. dostępne w wybranych modelach regulowane półki grzewcze) w połączeniu z ich wysoką dostępnością i uniwersalnością sprawiają, że pokochały je miliony użytkowników na całym świecie. Mimo całego szeregu ich zalet, tradycyjne rozwiązania raczej nigdzie się nie wybierają. Te tradycyjne grille, które opalane są węglem (a nawet gazem) potrafią nadać potrawom niepowtarzalnego smaku, których ze względu na specyfikę działania... elektryczne grille nigdy nie zapewnią. Dlatego też dla każdego coś miłego — jest w czym wybierać. To gadżety które mają swoje plusy, ale jak wszystko — warto mieć na uwadze także ich ograniczenia!