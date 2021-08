Wielka wojna Biedronki i Lidla znów rozegra się na pluszakowym froncie

Gang Swojaków trafi do Biedronki 26 sierpnia

Zacznę informacyjnie, bo początek roku szkolnego to nie jedyny stres, który czeka rodziców. Nie dość, że muszą skompletować wyprawkę dla dzieciaków, to zapowiada się kolejna wojna o zebranie wszystkich biedronkowych pluszaków. Sklep 26 sierpnia startuje z akcją promocyjną Gang Swojaków. Pierwsza grafika informacyjna nie zdradza niczego poza datą pokazując uśmiechnięte dzieciaki, które już wiedzą, że ich chęć zbierania zabawek przyprawi rodziców o siwe włosy.

Biedronka nie ujawniła też jak będą wyglądać maskotki, strzelam jednak, że ponownie projekt nie będzie oparty na żadnej marce. Zupełnie inaczej do tematu podchodzi konkurencyjny Lidl, który tym razem może wygrać pluszową walkę.

Lidl też będzie miał swoje maskotki, ale wesprze się licencją Disneya

Wygląda trochę na to, że Lidl nie zamierza w swojej bardzo podobnej akcji promocyjnej inwestować we własną markę i ma asa w rękawie. Będzie nim Disney, a maskotki z Lidla to między innymi Pluto, Simba z Króla Lwa, Stich z Lilo i Stich czy Sven z Krainy Lodu. Za każde 50 złotych wydane w sklepie Lild otrzymacie pieczątkę. Za 20 pieczątek i dopłacony 1 grosz i wybierzecie sobie jednego z poniższych pluszaków.

Jestem bardzo ciekawy jak do swojej promocji podejdzie Biedronka, bo oferta Lidla jest dużo "tańsza". W przypadku następców Gangu Słodziaków, czyli Gangu Fajniaków za 50 wydanych złotych otrzymywaliśmy jedną naklejkę. Maskotka kosztowała 60 naklejek, można ją było również kupić za 40 naklejek, ale przy dopłacie 19,99 złotego. Różnica względem promocji Lidla i Disneya jest więc kolosalna.

Tego typu akcje to oczywiście marketingowy strzał w dziesiątkę i nie powinno nikogo dziwić, że obie sieci kontynuują ten pomysł. Mnie na szczęście już ominie, ale przy pierwszych Świeżakach brałem w tym udział. Oczywiście rozsądnie, ale przy okazji pomagała też rodzica dostarczając naklejki uzyskane podczas swoich zakupów. Generalnie u mnie w domu maskotki wpadały po prostu przy okazji, bo i tak robiliśmy zakupy w jednym i drugim sklepie. Niedawno pisałem o tym, że podczas pandemii przerzuciłem się na zakupy spożywcze online, a po rozluźnieniu obostrzeń taka forma bardzo mi pasuje i korzystam z niej regularnie, odwiedzając Biedronkę i Lidla raczej sporadycznie. W pewnym sensie w przypadku obu sklepów może być to więc zachęta do powrotu do zakupów stacjonarnych, nic tak nie motywuje jak radość dziecka, prawda? Oby tylko obyło się bez rękoczynów, bo przy okazji Gangu Słodziaków zdarzało mi się czytać o bardzo dziwnych, a czasami wręcz niebezpiecznych sytuacjach.

Skąd w ogóle taki szał na maskotki z akcji lojalnościowych? Dzieciaki lubią zbierać i wiemy to od lat. Sam kolekcjonowałem samochody z gum Turbo czy naklejki do albumów, na przykład z He-Mana. Mieliśmy nawet ze znajomym sposób i w zaprzyjaźnionym sklepie odginaliśmy cyrklem papierek w gumie żeby sprawdzić, czy nie ma tam powtórki. Udało nam się zebrać prawie całe 3 albumy z He-Mana - prawie, bo nigdy nie trafiliśmy dwóch czy trzech najrzadszych naklejek. Mam więc coś, co istnieje od dawna - zbieractwo, a skoro sieć sklepów zachęca w ten sposób do zakupów u siebie, to nie jest dziwnym, że kiedy konkretna zabawka ma dobry PR, podoba się dzieciakom, wszystkie chcą ją mieć. A to jednocześnie wręcz wymusza na rodzicach kupowanie w tym a nie innym sklepie. Wiem, że z perspektywy osoby bez dzieci brzmi to niedorzecznie, ale wszystko zmienia się kiedy jest się częścią tego pluszakowego szaleństwa. O ile oczywiście po tylu latach uda się jeszcze zrobić wokół akcji zamieszanie i dzieciaki faktycznie będą chciały odbierać swoje maskotki, bo jest też szansa, że w obu przypadkach pomysł nie wypali. Ale tak czy inaczej, dużo większe szanse ma w tym starciu Lidl wspierając się Disneyem. A miałby jeszcze większe, gdyby do Polski trafił wreszcie Disney +.

