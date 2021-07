Nie tego się spodziewałem. Recenzja serialu Władcy Wszechświata: Objawienie na Netflix

Na potęgę Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!

Młodsi widzowie nie znają He-Mana, ale dla mojego pokolenia jest to kultowy bohater dzieciństwa. Nieziemsko napakowany blondas z mieczem w pawie każdym odcinku rozprawiał się ze złem w postaci posępnego Szkieletora. Trudno powiedzieć, żeby była to ambitna kreskówka, choć doszukiwano się przesłania na końcu każdego z odcinków. Ja pamiętam jednak przede wszystkim akcję i przerysowanego herosa oraz opening, przy oglądaniu którego nawet dziś mam ciarki.

Dlatego z ogromnym uśmiechem na twarzy witałem zapowiedź nowej animacji o He-Manie, która miała pojawić się w lipcu w serwisie Netflix. I nawet nie przyszło mi do głowy, że będzie o kimś innym, a jednak.

Pierwszy odcinek mocno różni się od kolejnych czterech wchodzących w skład pierwszej części nowej opowieści. Przez większość czasu jest do bólu sztampowy i utwierdza w przekonaniu, że dostajemy dokładnie to, na co czekaliśmy. Niekończącą się walkę dobra ze złem, He-Mana ze Szkieletorem. Ale z wątkami dotyczącymi jego przyjaciół, samego księcia Adama, magii, mocy, Eternii. Aż do bardzo zaskakującego finału pierwszego odcinka, który wprowadza serial na zaskakujący (przynajmniej dla mnie) tor.

To nie jest serial o He-Manie

Czy widzicie w tytule słowo He-Man? Nie. I tym mogą bronić się twórcy nowej kreskówki, opowiada ona bowiem o innych niż waleczny blondyn bohaterach. To historia Teeli, przyjaciółki Adama, He-Mana – dzielnej wojowniczki i oddanej strażniczki rodziny królewskiej. Dopiero co została mianowana na Zbrojnego Rycerza napełniając dumą serce ojca, Duncana. Nie chcę psuć Wam przyjemności z samodzielnego poznawania opowieści, musicie jednak wiedzieć, że pewne wydarzenia całkowicie odmieniły rzeczywistość i świat zmienił się nie do poznania. Teela będzie musiała udać się na niebezpieczną misję by przywrócić ład, porządek, spokojne życie i…ocalić wszechświat. Poważna sprawa.

Władcy Wszechświata: Objawienie bardzo dobrze opowiada o bohaterach, których z jednej strony znamy, a o których dotychczas nie wiedzieliśmy zbyt wiele. I robi to w sposób, który w latach 80. nie miał prawa bytu. Trudne relacje ojca z córką, emocje towarzyszące życiu w kłamstwie, pojawia się nawet wątek tłamszenia ambicji przez zaborczego, skupionego na sobie partnera. Serio, nigdy nie spodziewałem się tak trudnych tematów w kreskówce o Władcach Wszechświata i bardzo dobrze, że się tam pojawiły, nadają bowiem bohaterom dodatkowej głębi, a sam serial jest przez to bardziej dojrzały i lepiej się go ogląda. Tak, wiem – spodziewaliście się prostej historyjki, walecznych bohaterów i ciągłej naparzanki, a dostaliście coś innego.