Biedronka Home już w przyszłym tygodniu. Oficjalny start nowego sklepu

Na początku sierpnia pisaliśmy, że Biedronka szykuje się do uruchomienia swojego własnego sklepu internetowego. Ma on być bezpośrednią konkurencją dla Lidl Sklep. Podobnie, jak w przypadku niemieckiej marki, Biedronka nie będzie sprzedawała najpotrzebniejszych produktów. Będzie to miejsce, w którym znajdziemy towary, które np. ze względu na swoje gabaryty nie odnajdują się w fizycznych sklepach lub trafiają tam wyłącznie z okazji akcji specjalnych.

Biedronka Home, bo tak nazywać się ma ten sklep, zostanie oficjalnie otwarty w najbliższy poniedziałek - 22 sierpnia. Informuje o tym sama Biedronka, w przesłanym dziś materiale prasowym.

Biedronka Home to nowoczesny sklep internetowy, w ofercie którego znajdują się artykuły przemysłowe m.in. dekoracje, narzędzia, tekstylia domowe, moda czy elektronika. Dostawy realizowane są na terenie całego kraju bezpośrednio pod wskazany adres lub do wybranego paczkomatu InPost.

Biedronka Home oferować będzie towary w kilku kategoriach. Na początek dostępne będą:

Dom i Ogród

Dziecko

Warsztat i Auto

Kuchnia

Sport i Hobby

Zdrowie i Uroda

Elektronika

Moda

Biedronka Home - nowy sklep internetowy już w przyszłym tygodniu

Już w pierwszym tygodniu dostępne będą sprzedaże okazjonalne:

Sypialnia marzeń (poduszki, kołdry, pościel) - od 23.08

Czysty dom to szczęśliwy dom (akcesoria do prania i sprzątania) - od 23.08

Mieszkaj pięknie (produkty do wyposażenia wnętrz) - od 25.08

Dla domowych majsterkowiczów (produkty do majsterkowania Niteo) - od 27.08

Za zakupy w Biedronka Home płacić będziemy różnymi metodami płatności: Szybki przelew internetowy (paybylink), płatność BLIK oraz płatność przy użyciu karty płatniczej (np. Visa, Mastercard lub Maestro). Dostarczeniem produktów zajmuje się inPost. W przypadku zamówienia powyżej 149 zł dostawa jest darmowa. Standardowa dostawa poprzez firmę kurierską lub do paczkomatu realizowana jest w terminie od 1 do 3 dni roboczych i kosztuje 9,99 zł.

Uruchomieniu sklepu Biedronka Home towarzyszy akcja promocyjna. Pierwsi klienci sklepu internetowego do każdego zamówienia otrzymają oryginalną bluzę Biedronki z Fan Collection. W każdą środę i niedzielę oferowane będą hity cenowe - czyli specjalnie wyselekcjonowane produkty z dużymi rabatami.

Źródło: informacje prasowe