Wybierasz się w podróż samochodem? Bez tych gadżetów nawet nie ruszaj!

Wakacyjna podróż samochodem nie musi wiązać się z niewygodą, stresem i ryzykiem. Wystarczy zadbać o odpowiednie wyposażenie auta, by każdy wyjazd był bezpieczny i przyjemny. Lodówka turystyczna, wideorejestrator, szybka ładowarka USB-C, uchwyt MagSafe, czy organizer fotela to tylko niektóre z propozycji, które warto mieć w aucie latem.

Lato to doskonały czas na podróże samochodowe – od weekendowych wypadów nad jezioro, przez wyprawy w góry, po długie rodzinne wakacje nad morzem. Aby letnie wojaże były nie tylko przyjemne, ale i komfortowe oraz bezpieczne, warto zadbać o odpowiednie wyposażenie auta. W tym poradniku prezentujemy najpraktyczniejsze wakacyjne gadżety dla kierowcy – od lodówek turystycznych, przez wideorejestratory, aż do ładowarek i organizerów. Wszystkie opisane produkty możesz porównać i kupić najtaniej na Ceneo.

Reklama

Lodówka samochodowa - idealne orzeźwienie na długą trasę

W upalne dni nic nie daje takiego ukojenia jak zimny napój w podróży. Lodówka turystyczna to zatem obowiązkowy element wakacyjnego ekwipunku. Na uwagę zasługuje tu chociażby lodówkę Peme Ice-on 32, która nie tylko chłodzi, ale również podgrzewa posiłki.

Lodówka Peme wyróżnia się m.in. portem USB do ładowania, funkcją Eco zmniejszającą zużycie energii oraz podwójnym systemem zasilania (12V i 230V). Dzięki kompaktowym wymiarom i lekkiej konstrukcji (4,4 kg), idealnie sprawdza się zarówno w podróży, jak i podczas pikniku.

Nie zapomnij sprawdzić porównania cen na Ceneo i upewnij się, że wybierasz najlepszą ofertę na rynku.

Wideorejestrator – nieocenione wsparcie w każdej sytuacji

W sezonie letnim na drogach jest tłoczno, a drobne stłuczki zdarzają się częściej. W takiej sytuacji warto mieć solidny wideorejestrator, który dostarczy niepodważalnych dowodów w razie zdarzenia.

Model 70mai A200 Dual Set oferuje rejestrację obrazu w jakości Full HD z przodu i z tyłu pojazdu. Dzięki funkcji HDR doskonale radzi sobie także w nocy. Funkcja trybu parkingowego (kolizje i timelapse) oraz aplikacja mobilna to kolejne zalety, które czynią ten model bardzo funkcjonalnym.

Wybierając produkt, warto skorzystać z Zaufanych Opinii oraz funkcji Podsumowanie opinii na Ceneo – w kilka chwil dowiesz się, czy warto i dlaczego zainwestować właśnie w ten model.

Reklama

Szybkie ładowarki USB-C – energia zawsze pod ręką

W dobie cyfrowych urządzeń nie sposób podróżować bez ładowarki samochodowej. Szczególnie przydatna jest ładowarka USB-C z funkcją szybkiego ładowania, która błyskawicznie zasili Twój smartfon, tablet lub GPS.

Jednym z najciekawszych modeli na rynku jest Baseus Qualcomm Quick Charge 5 – ładowarka samochodowa 2xUSB-C + USB 160W. Oferuje aż trzy porty (2x USB-C i 1x USB), obsługuje technologię Quick Charge 5.0 i pozwala ładować aż trzy urządzenia jednocześnie. Dzięki dużej mocy szybko naładujesz zarówno smartfona, jak i laptopa.

Reklama

Kolejną wartą uwagi propozycją jest Hama USB (3xUSB) 12V 5,2A (173603) – elegancka ładowarka z serii Prime Line. Oferuje prąd 5,2A, automatyczne dostosowanie ładowania do urządzenia oraz zabezpieczenia przed przepięciem i zwarciem. Trzy porty USB czynią ją idealnym wyborem na rodzinne podróże.

Na Ceneo znajdziesz szeroki wybór modeli – skorzystaj z filtra Superceny, by znaleźć najtańsze opcje. Przed zakupem sprawdź też czas dostawy i dostępność funkcji Ceneo free, dzięki której możesz skorzystać z darmowej wysyłki już przy zamówieniach od 40 zł!

Uchwyty MagSafe – wygoda i stabilność dla iPhone’a

Jeśli korzystasz z iPhone’a do nawigacji, idealnym wyborem będzie uchwyt samochodowy MagSafe. Dzięki magnetycznemu mocowaniu urządzenie jest stabilnie utrzymane w odpowiedniej pozycji, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy.

Przykładem funkcjonalnego i estetycznego rozwiązania jest Epico Magnetic Wireless Car Charger. To magnetyczny uchwyt montowany do kratki wentylacyjnej, który jednocześnie pełni funkcję ładowarki bezprzewodowej o mocy do 15 W. Wykonany z aluminium i tworzyw ABS oraz PC, oferuje stabilne mocowanie i szybkie ładowanie iPhone’ów kompatybilnych z MagSafe. W zestawie znajduje się również 18-watowa ładowarka samochodowa oraz kabel USB-C.

Innym interesującym modelem jest Magnetyczny Uchwyt Samochodowy MagSafe Tech-Protect A2 z 15W ładowaniem indukcyjnym. Przeznaczony do montażu na desce rozdzielczej lub przedniej szybie, posiada teleskopowe, regulowane ramię i silny magnes, który utrzymuje smartfona nawet w trudnych warunkach. Uchwyt pozwala na użycie telefonu w pozycji pionowej i poziomej, oferując dużą swobodę dopasowania.

Reklama

Jeżeli jednak nadal nie wiesz, jaki wybrać, to skorzystaj z funkcji ZapytAI na Ceneo – wystarczy zadać pytanie, a inteligentny asystent doradzi, który produkt najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Organizery samochodowe – porządek i funkcjonalność w trasie

Wielogodzinna podróż samochodem, szczególnie z dziećmi, często oznacza chaos w kabinie. Z pomocą przychodzą organizery samochodowe, które nie tylko ułatwiają przechowywanie najpotrzebniejszych rzeczy, ale także chronią tapicerkę i zwiększają komfort pasażerów.

Jednym z najbardziej uniwersalnych rozwiązań jest Organizer XTROBB montowany na tylnej części fotela. Wyposażony w 10 kieszeni różnej wielkości, w tym przezroczystą kieszeń na tablet, pozwala uporządkować zabawki, przekąski, napoje i elektronikę. Dodatkowo chroni oparcie przed zabrudzeniami, a dzięki wodoodpornemu materiałowi łatwo utrzymać go w czystości. Szybki montaż i demontaż sprawiają, że to akcesorium idealnie sprawdzi się w każdym aucie.

Dla osób szukających bardziej funkcjonalnego rozwiązania polecamy Organizer termiczny Vitolog na fotel samochodowy. Połączenie torby termicznej z praktycznym organizerem umożliwia przechowywanie napojów i jedzenia w odpowiedniej temperaturze, a także zapewnia miejsce na drobne akcesoria. Duża komora główna oraz kieszenie z siatki pomieszczą wszystko, co potrzebne w trasie – od portfela, po butelkę z wodą.

To praktyczne dodatki, które z powodzeniem zwiększą komfort każdej podróży – zarówno tej krótkiej, jak i długodystansowej.