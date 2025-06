Spokojne urlopy i wyjazdy. Dom pilnuje się sam - jak to zrobić?

Już dziś praktycznie każdy z nas może zapomnieć o nerwowym wracaniu się lub wysyłaniu rodziny albo sąsiada, by sprawdzać, czy na pewno zamknęliśmy drzwi albo wyłączyliśmy światło. Dzięki inteligentnemu domowi i zaawansowanym automatyzacjom dom może samodzielnie zadbać o swoje bezpieczeństwo i komfort, dając nam upragniony spokój np. na wakacjach.

Aplikacja Tapo – centrum zarządzania

Środkiem takiego całego systemu jest intuicyjna aplikacja Tapo, która stanowi nasze osobiste centrum dowodzenia. To w niej definiujemy wszystkie scenariusze, sprawdzamy stan urządzeń i otrzymujemy powiadomienia. Aplikacja to okno na dom, gdziekolwiek jesteśmy. Dzięki niej możemy tworzyć własne, spersonalizowane „inteligentne akcje”, opierające się na prostych zasadach: „jeśli to, to tamto”. Ta elastyczność pozwala na niemal nieograniczone możliwości automatyzacji, które dostosujemy do naszych potrzeb.

Symulacja obecności

Pusty dom to dla złodzieja zaproszenie, ale dzięki Tapo możemy go oszukać. Wystarczy, że ustawimy automatyzacje, które będą symulować obecność domowników. Na przykład możemy zaprogramować w aplikacji, by światła w salonie i sypialni włączały się i wyłączały o nieregularnych, losowych porach, imitując codzienne życie. Dodatkowo, jeśli czujnik ruchu Tapo T100 wykryje ruch na zewnątrz po zmroku, włączy lampę w przedpokoju – jakby ktoś właśnie wstał lub przechodził z pokoju do pokoju. Co więcej, możemy połączyć czujnik ruchu z inteligentnym gniazdkiem, do którego podłączone będą radio lub telewizor. Gdy czujnik wykryje ruch w salonie w godzinach wieczornych, automatycznie włączy się radio na wybraną stację, generując dźwięk, który zaskoczy i odstraszy potencjalnego intruza. Jeśli posiadamy inteligentne rolety lub żaluzje, możemy ustawić, by o zachodzie słońca automatycznie się opuszczały, zwiększając prywatność i utrudniając wgląd do wnętrza domu.

Niezawodny system alarmowy

Podczas naszej nieobecności każda anomalia powinna zostać natychmiast zgłoszona. Hub Tapo H100 pełni rolę centrali, która łączy wszystkie czujniki i kamery, a także wyposażony jest w głośną syrenę alarmową. Możemy skonfigurować automatyzację tak, by gdy czujnik otwarcia Tapo T300 wykryje otwarcie drzwi lub okna (w momencie, gdy system jest uzbrojony lub gdy jesteśmy poza domem), hub uruchomi alarm, a my otrzymamy powiadomienie push na smartfona wraz z podglądem z najbliższej kamery. Kamery, takie jak Tapo C520WS, mogą automatycznie rozpocząć nagrywanie i śledzić intruza, dając nam pełen obraz sytuacji. Dodatkowo, jeśli czujnik ruchu Tapo T100 wykryje ruch w korytarzu, system może natychmiast uruchomić alarm i rozpocząć nagrywanie kamerą Tapo C120. To szczególnie ważne, gdy ktoś przedostanie się do środka inną drogą niż drzwi wejściowe. W razie wątpliwości, czy wykryty ruch to faktyczne zagrożenie, aplikacja pozwala ręcznie uruchomić syrenę alarmową lub włączyć dwustronną komunikację głosową przez kamerę, by próbować odstraszyć potencjalnego włamywacza.

Monitoring zewnętrzny

Nieproszeni goście często najpierw próbują dostać się na posesję, dlatego monitoring zewnętrzny jest kluczowy. Kamery zewnętrzne Tapo, takie jak C520WS czy C425 z dodatkowym panelem solarnym Tapo A200, pozwalają na precyzyjne monitorowanie otoczenia domu. W aplikacji możemy zdefiniować niestandardowe strefy wykrywania ruchu, na przykład podjazd czy wejście do ogrodu. Gdy ktoś przekroczy tę wirtualną granicę, otrzymamy natychmiastowe powiadomienie. Dzięki funkcji śledzenia ruchu kamera C520WS automatycznie podąża za intruzem, nagrywając każdy jego krok. Możemy połączyć to z automatycznym włączeniem oświetlenia zewnętrznego (jeśli posiadamy inteligentne lampy), co dodatkowo zwiększy efekt odstraszający. Kamery Tapo potrafią także emitować syrenę alarmową bezpośrednio z urządzenia, co jest skutecznym sposobem na natychmiastowe zniechęcenie nieproszonych gości.

Wygoda i kontrola jednym przyciskiem

Automatyzacje to nie tylko reagowanie na zagrożenia, ale także proste zarządzanie trybami pracy domu. Inteligentny przycisk pozwala na programowanie scenariuszy, które wyzwalamy jednym kliknięciem. Przed wyjściem na lotnisko możemy nacisnąć taki przycisk, by uzbroić cały system alarmowy, aktywować harmonogram symulacji obecności, obniżyć temperaturę w inteligentnym termostacie (jeśli go posiadamy) i otrzymać potwierdzenie, że dom jest gotowy na naszą nieobecność. Po powrocie kolejne kliknięcie może rozbroić system, wyłączyć symulację obecności i przygotować dom na nasz powrót.

Geofencing – automatyzacja na podstawie lokalizacji

Dzięki geofencingowi nasz dom reaguje na naszą lokalizację. Gdy nasz telefon opuści określoną strefę, na przykład teren posesji, system automatycznie uzbroi alarm, wyłączy światła i odetnie zasilanie w wybranych urządzeniach. To idealne rozwiązanie dla zapominalskich – nawet jeśli zapomnimy o zabezpieczeniach, dom sam przejdzie w tryb „nieobecności”.

Inteligentne powiadomienia i sztuczna inteligencja

Kamery Tapo wykorzystują sztuczną inteligencję, która rozróżnia ludzi, zwierzęta, pojazdy czy nietypowe dźwięki. Dzięki temu otrzymujemy powiadomienia tylko wtedy, gdy dzieje się coś naprawdę istotnego, co pozwala uniknąć fałszywych alarmów i przeglądania niepotrzebnych nagrań. Możemy też ustawić, by w razie wykrycia osoby kamera nagrywała dłużej lub automatycznie przesyłała nagranie do chmury, co zwiększa bezpieczeństwo i daje nam pełną kontrolę nad tym, co dzieje się wokół domu.

Oszczędność energii i komfort

Automatyzacje Tapo to także oszczędność energii. Inteligentne gniazdka mogą wyłączać urządzenia o określonych godzinach lub wtedy, gdy przez dłuższy czas nie wykryto ruchu w pomieszczeniu. Dzięki temu nie musimy się martwić, czy przypadkiem zostawiliśmy włączone żelazko, ekspres do kawy czy lampę. System zrobi to za nas, a my możemy spać spokojnie.

System Tapo to znacznie więcej niż pojedyncze urządzenia – to spersonalizowany ekosystem automatyzacji, który daje nam pełną kontrolę i niezrównany spokój ducha. Niezależnie od tego, czy relaksujemy się na plaży, czy zdobywamy górskie szczyty, nasz dom będzie czuwał nad sobą, a my będziemy na bieżąco informowani o każdej nieprawidłowości. Potencjał automatyzacji jest ogromny, a dzięki prostocie aplikacji Tapo możemy go w pełni wykorzystać, tworząc dom, który pilnuje się sam, tak by nasze wakacje były prawdziwym odpoczynkiem.

Materiał powstał we współpracy z marką Tapo.1