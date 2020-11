Amazon Prime ma (prawie) wszystko to, za co kiedyś ceniłem Netflixa

Netflix jednak wciąż ma element w którym jest bezkonkurencyjny — i są to aplikacje. Niezależnie od platformy, te działają wyśmienicie. Są szybkie, są bezproblemowe, są intuicyjne i regularnie przedstawiają nowe opcje. Niekoniecznie są to opcje idealne i dla wszystkich (vide: losowe odtwarzanie), ale jednak często to przemyślane kroki, a z pewnością dopracowane. Tutaj… no cóż, aż tak kolorowo nie jest. Chociaż przez lata sporo się zmieniło, to wciąż na wielu urządzeniach obsługa Prime’a wydawała mi się toporna i mniej intuicyjna. Ale żeby nie było, że wszystko poza bazą robi gorzej, to wypadałoby też pochwalić Prime Video za funkcje takie jak wykaz aktorów występujących w każdej scenie. Wystarczy zapauzować i… mamy to — nie trzeba już się głowić i przeszukiwać IMDB, nareszcie!

Cieszę się, że zdecydowałem się powrócić do Amazon Prime Video

Ja wiem że o gustach się nie dyskutuje i dla każdego coś dobrego. Popularność Netflixa (i stale rosnąca liczba klientów) nie bierze się znikąd. Ale od jakiegoś czasu coraz trudniej było mi tam znaleźć cokolwiek dla siebie, dlatego cieszę się, że zdecydowałem się dać szansę konkurencji. Bo ta – jak widać – nie próżnuje i prężnie się rozwija. To także dowód na to, że warto dawać drugie i trzecie szanse, bo oferty są płynne i stale się zmieniają. Czy za rok, dwa lub trzy będę równie zadowolony? Nie mam pojęcia – możliwe, że nie. Ale na ten moment to właśnie Prime Video jest takim nowym Netflixem. Dzięki zróżnicowanej ofercie i niekończącej się liście treści które chciałbym obejrzeć (lub: obejrzeć ponownie). Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie oglądał fenomenalnego Damages z Glenn Close, to nie wiem na co jeszcze czekacie, naprawdę ;-).