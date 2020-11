Data premiery „Otwórz oczy” od Netflix

Serial jest teraz na etapie postprodukcji i będzie mieć premierę w przyszłym roku. Spoglądając na kalendarz, można zacząć podejrzewać, że ekipa uwinie się z ukończeniem projektu jeszcze przed końcem I kwartału 2021 roku, ale Netflix może przełożyć premierę nawet na wiosnę przyszłego roku. Nie jest podawana w tej chwili żadna dokładniejsza data, a na wyznaczenie terminu premiery może mieć wpływ jeszcze wiele czynników. Wiemy, że powstaje 6 odcinków serialu, a Netflix podaje gatunek, jako dramat.

Cieszy mnie jednak zapowiedź elementów sci-fi w polskiej produkcji Netfliksa, bo ta kategoria nie była eksplorowana przez polskich twórców w ostatnich latach. Owszem, otrzymywaliśmy dramaty i thrillery zawierające różne elementy nadprzyrodzone (np. w „Kruku” od CANAL+), ale były to w głównej mierze przedstawiciele dramatu i thrillera właśnie.

W przypadku „Otwórz oczy” fabuła ma pozwolić na znacznie więcej, dlatego mam nadzieję, że wkrótce ujrzymy zwiastun, który pozwoli nam ocenić, czego można spodziewać się po nowym serialu Netfliksa z Polski. Przypomnę, że do tej pory serwis stworzył w naszym kraju dwa seriale: autorski „1983” oraz oparty na książce Harlana Cobena „W głębi lasu”. W drodze są 2. sezon „Rojsta”, antologia „Erotica 2022” oraz „Sexify”. Nieoficjalnie mówiło się o polskim filmie z roboczym tytułem „All My Friends Are Dead” – czarna komedia skierowana do nastolatków, a później czytalismy o zakończeniu prac na planie filmu „Miłość do kwadratu”, którego reżyserii podjął się Filip Zylber. Nie wiemy, na jakim etapie znajduje się inny projekt o tytule „Erynie”.