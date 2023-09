Samsung Galaxy S23 FE: "tani flagowiec" z takimi cenami będzie hitem!

Samsung Galaxy S23 FE dla wielu jest jednym z tych smartfonów, który jawi się jako ideał. Łączy przyjemne z pożytecznym — rozwiązania i jakość wykonania z flagowców w cenie, która z flagowcami nie ma nic wspólnego. Wszystkie znaki wskazują, że premiera sprzętu zbliża się wielkimi krokami — i na jego temat nieco już wiemy:

Smartfon na rynku zadebiutuje w dwóch wariantach - a konkretnie z dwoma różnymi procesorami. A to z pewnością nie spodoba się wielu. Niektóre regiony (USA i Azja) mają dostać Snapdragona 8 Gen 1, pozostałe regiony bedą musiały "zadowolić się" Exynosem 2200. Do tego 6,4-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem 120 HZ, potrójny aparat główny: 50 Mpix + 12 Mpix + 8 Mpix, aparat przedni 10 Mpix i bateria o pojemności 4500 mAh z ładowaniem 25 W z funkcją ładowania bezprzewodowego. Urządzenie będzie działać pod kontrolą Androida 13 z nakładką One UI 5.1. i można się spodziewać, że poradzi sobie też z Androidem 14 i zapowiedzianym niedawno One UI 6.0, który obecnie znajduje się w fazie testów beta.