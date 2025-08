Spotify podwyższa ceny. Popularny streaming nie oferuje nic więcej, a znowu drożeje

Spotify ogłosiło wczoraj istotne zmiany dotyczące jednej z najpopularniejszych subskrypcji na rynku muzycznym: swojego planu Premium. Platforma poinformowała w oficjalnym komunikacie, że ceny abonamentu Premium wzrosną w wielu regionach świata – od Europy, przez Amerykę Łacińską, Bliski Wschód, Azję Południową, aż po Afrykę oraz region Azji i Pacyfiku.

Reklama

Od września użytkownicy objęci zmianą będą otrzymywać od Spotify mailowe powiadomienie z dokładnymi informacjami na temat nowych stawek. Na europejskich rynkach indywidualny plan Premium będzie kosztował 11,99 euro / miesiąc, co oznacza wzrost o 1 euro względem poprzedniej ceny: 10,99 euro. Jak twierdzi Spotify: zmiana ta podyktowana jest potrzebą dalszego rozwoju platformy oraz inwestowaniem w innowacyjne rozwiązania i lepszą jakość usług. Tylko problem polega na tym, że lepsza jakość (dosłownie) wciąż nie nadeszła, a poza tym ma kosztować krocie, jeśli wierzyć dotychczasowym przeciekom.

Klienci mogą zaakceptować nową cenę, lub... zrezygnować z subskrypcji w ustawieniach konta, jeśli podwyżka niespecjalnie ich satysfakcjonuje. Dodatkowo Spotify zachęca do rozważenia alternatywnych planów oferowanych w niższych cenach, które mogą lepiej odpowiadać aktualnym potrzebom użytkowników. W ten sposób firma "daje" swoim klientom wolność wyboru oraz pokazuje otwartość na różne scenariusze korzystania z platformy.

Na tę chwilę nie wiadomo czy / ile wzrośnie cena w Polsce. Obecnie plan Spotify Premium w Polsce kosztuje 23,99 zł (czyli, w przeliczeniu na euro, około 5,6 eur). Nie wiadomo czy podwyżki obejmą także nasz lokalny rynek — ale istnieje taka szansa, bowiem nasz region objęty został zmianami cen. Wówczas prawdopodobnie trzeba spodziewać się około 4-5 złotych podwyżki, co dałoby... nawet 29 złotych za plan Spotify Premium. Plan indywidualny, który nie oferuje nawet muzyki w wyższej jakości, przypomnijmy. Auć.

Tanio już było. Wszyscy serwują podwyżkę za podwyżką

Rosnące ceny to trend widoczny w całej branży cyfrowych subskrypcji: nie tylko w kontekście muzyki, ale także filmów, gier czy rozmaitych usług chmurowych. Spotify tłumaczy swoją decyzję wyższymi kosztami operacyjnymi, a także chęcią utrzymania najwyższego poziomu innowacyjności i jakości. Takie działania są dziś nieuniknione, ponieważ inflacja, koszt praw do muzyki oraz inwestycje w nowe technologie stale rosną. Pytanie tylko gdzie jest granica, po przekroczeniu której użytkownicy powiedzą "dość" i wrócą stare nawyki: jak nie ripowanie płyt, to... po prostu poszukiwanie ich tu i ówdzie w sieci?