Ponad 3,5 miliony Smart TV Samsung w Polsce. Jak często korzystamy z telewizora? Zaskakujące dane!

Ponad 3,5 miliona telewizorów Samsung. Polacy kochają markę

Samsung Polska poinformował dziś, że z ich danych wynika jakoby na polskim rynku aktywnych aktywnych było ponad trzy i pół miliona telewizorów z systemami smart TV. Znaczną część tej puli zajmują nowsze modele z systemem Tizen — to aż 2,9 miliona urządzeń. Pozostałe zaś działają w oparciu o starszy system — Orsay. W 2022 roku 4 na 5 kupowanych telewizorów firmy działających pod kontrolą Samsung Smart TV było podłączanych do sieci i aktywnie wykorzystywanych. Ciekawostką jest też fakt, że średni czas uruchomienia telewizora wynosi ponad 6 godzin dziennie przez 24 dni w miesiącu. Co w przybliżeniu przekłada się na około 184 godziny korzystania z telewizora!

– Choć na pierwszy rzut oka te dane mogą wydawać się zaskakujące to po głębszej analizie okazuje się to całkiem naturalne. Od lat największy domowy ekran służy nie tylko do odbioru telewizji linearnej, a jego rola została całkowicie przedefiniowana. Dziś każdy z członków rodziny nie tylko decyduje, co i kiedy oglądają za pośrednictwem platform VOD czy innych aplikacji, ale może także tworzyć własne scenariusze wykorzystania telewizora np. do pracy czy grania w chmurze. To daje wiele nowych możliwości – komentuje Grzegorz Stanisz, dyrektor sprzedaży i marketingu działu RTV w firmie Samsung Electronics Polska.

Zero zaskoczenia. Smart TV to przede wszystkim wygoda

Nikt raczej nie powinien być specjalnie zaskoczony tymi danymi. Smart TV od Samsung działają sprawnie, są wygodne w obsłudze, a minimalistyczne podejście do interfejsu i pilota sprawia, że nawet ci którzy na co dzień boją się współczesnych rozwiązań czują się tam jak ryba w wodzie. Do tego dochodzi bogata baza aplikacji i szereg systemowych usprawnień, po które użytkownicy sięgają z przyjemnością!