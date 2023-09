Samsung PRO Ultimate to nowe karty pamięci dla zawodowców

Samsung wprowadza do oferty nowe modele kart pamięci UHS-I o nazwie „PRO Ultimate”. Karty dostępne będą w formatach SD i microSD, mają oferować pojemność do 512 GB oraz prędkości odczytu sekwencyjnego sięgające nawet 200 MB/s.

Samsung PRO dla profesjonalistów

W kartach z serii PRO Ultimate Samsung zastosował najnowsze technologie i osiągnięcia swojego działu inżynierskiego. Nowe modele oferują najwyższą na rynku prędkość odczytu, wynoszącą nawet 200 MB/s oraz prędkość zapisu dochodzącą do 130 MB/s i to bez względu na pojemność. Karty będą oferowane w wersjach o pojemności 64, 128, 256 oraz 512 GB. Według producenta umożliwiają bezproblemowe przesyłanie dużych plików wideo w ultra-wysokiej rozdzielczości 4K lub Full HD i pozwalają na obsługę formatu Video Speed Class 20 (V30).

Karta PRO Ultimate microSD spełnia wymagania standardu Application Performance Class 2 (A2), co oznacza, że zapewnia najwyższą wydajność w procesach zapisu i odczytu danych. Karty z serii PRO Ultimate gwarantują użytkownikom wysoki poziom niezawodności poprzez wbudowany w sterownik moduł Error Correction Code (ECC), który dba o spójność danych. Ponadto oferuje szereg dodatkowych zabezpieczeń, które gwarantują bezpieczeństwo danych nawet przy długich okresach ich przechowywania bez zasilania. Nowością jest zastąpienie 1-KB silnika wersją 2 KB i zastosowanie opracowanej przez ECC technologii Low Density Parity Check (LDPC), która sprawia, że karta PRO Ultimate pozwala na zwiększenie ilości cykli zapisu i kasowania danych.

Odporna na wodę, upadki i temperatury

Według producenta, karty PRO Ultimate z powodzeniem przeszły najsurowsze testy i gwarantują bezproblemową eksploatację nawet w najtrudniejszych warunkach. Karta odporna jest na działanie wody po zanurzeniu jej na głębokość do 2 metrów nawet na 72 godziny. Nie ulega uszkodzeniom podczas upadku z wysokości do 5 metrów, wytrzymuje do 10 tys. cykli instalacji w urządzeniach i posiada zabezpieczenia przed promieniowaniem rentgenowskim i magnetycznym. Może być eksploatowana w ekstremalnych temperaturach od -25°C do 85°C. Model PRO Ultimate SD jest także odporny na przeciążenia do 1 500 g.

Co więcej, nowy, 28-nanometrowy sterownik zapewnia 37-procentowy wzrost wydajności energetycznej w porównaniu z poprzednimi modelami kart firmy Samsung, w których stosowano sterowniki zbudowany w litografii 55 nm. W efekcie konsumenci mogą korzystać ze swoich urządzeń dłużej i wydajniej. Karta PRO Ultimate SD jest kompatybilna ze wszystkimi lustrzankami, aparatami bezlusterkowymi, kamerami wideo, komputerami PC i laptopami, umożliwiając tworzenie, edytowanie i szybkie przesyłanie danych pomiędzy wieloma urządzeniami. Nośnik nadaje się również do smartfonów z systemem Android, tabletów, przenośnych konsol gamingowych, kamer sportowych, dronów, komputerów PC i innego rodzaju urządzeń. Karty microSD już dzisiaj trafiają do sklepów, a modele SD pojawią się w nich w 4. kwartale 2023 roku.