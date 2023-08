Tani flagowiec od Samsunga coraz bliżej. Co wiemy o Galaxy S23 FE?

Tęsknicie za smartfonami z serii Galaxy FE? Po świetnym S20 FE i premierze S21 FE, fani czekali na "budżetową" wersję S22. Ta jednak do sklepów nigdy nie trafiła. Wygląda jednak na to, że po rocznej przerwie, Sasmung ponownie wraca na stare tory i zaoferuje fanom swoich produktów model Fan Edition bazujący na tegorocznym flagowcu Galaxy S23. I choć niektórzy mogą być rozczarowani, inni z pewnością zainteresują się Samsung Galaxy S23 FE.

Tradycyjnie, o planach Samsunga dowiadujemy się na długo przed oficjalnym ich zaprezentowaniem. Tak jest też tym razem, gdyż o nowym modelu Galxy S23 FE wiemy już niemal wszystko. Smartfon na rynku zadebiutuje w dwóch wariantach - a konkretnie z dwoma różnymi procesorami. A to z pewnością nie spodoba się wielu. Niektóre regiony (USA i Azja) mają dostać Snapdragona 8 Gen 1, pozostałe regiony bedą musiały "zadowolić się" Exynosem 2200. Do tego 6,4-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem 120 HZ, potrójny aparat główny: 50 Mpix + 12 Mpix + 8 Mpix, aparat przedni 10 Mpix i bateria o pojemności 4500 mAh z ładowaniem 25 W z funkcją ładowania bezprzewodowego. Urządzenie będzie działać pod kontrolą Androida 13 z nakładką One UI 5.1. i można się spodziewać, że poradzi sobie też z Androidem 14 i zapowiedzianym niedawno One UI 6.0, który obecnie znajduje się w fazie testów beta.

Samsung Galaxy S23 FE. Kiedy premiera?

Samsung Galaxy S21 FE

Co ciekawe, najnowsze informacje wskazują, że Samsung Galaxy S23 FE może zadebiutować na rynku już w przyszłym miesiącu. Czy tak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się za kilkanaście dni. Warto też przypomnieć, że w sieci coraz częściej mówi się o tym, że Koreańczycy chcą zaproponować rynkowi "budżetowe" składaki. Firma ma pracować nad nowymi modelami nazywanymi Galaxy Z FE - i dotyczyć mają zarówno Foldów jak i Flipów, które mają szansę trafić do szerokiej publiczności za rok. Czekacie?