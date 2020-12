Wyciekły ceny flagowych Samsungów Galaxy S21. Takich stawek się spodziewaliście?

Rynkowa premiera flagowej serii smartfonów Samsung Galaxy S to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń przez miłośników technologii. Fakt — seria miała swoje lepsze i gorsze momenty, ale w gruncie rzeczy można chyba powiedzieć, że to jedne z najlepszych smartfonów z Androidem na rynku. Skoro jednak mowa o flagowych urządzeniach producenta pozycjonującego swoje produkty na te z półki premium, trzeba być gotowym również na ceny dla niej odpowiednie. Galaxy S20 w najtańszym wariancie (bez 5G) kosztował 3949 zł. A to był dopiero początek, bo przecież między najtańszym wariantem mniejszego modelu, a Note 20 Ultra 512 GB było kilka tysięcy złotych różnicy. Ale jeżeli poniższa lista cen nadchodzących flagowców Samsunga się potwierdzi, to będą powody do zadowolenia. Nareszcie premiera bez drastycznych podwyżek!