Tak wygląda rodzina smartfonów Samsung Galaxy S21? Flagowce rezygnują z ogromnej wyspy aparatów

Żadne premiery smartfonów nie budzą tyle emocji, co najświeższe flagowce. Mimo że to średnia półka najlepiej radzi sobie w kwestii eksperymentów i serwowania innowacji, to flagowce z założenia każdy element mają najbardziej dopieszczony i nieskazitelny. No i też nie bez powodu to o nich plotkuje się zdecydowanie najdłużej ze wszystkich urządzeń, które mają trafić na rynek. Jeżeli wierzyć dotychczasowym (nieoficjalnym) informacjom — rodzinę smartfonów Samsung Galaxy S21 (w tym: Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 Plus oraz Samsung Galaxy S21 Ultra) mielibyśmy oficjalnie poznać już w styczniu 2021. A jeżeli nie możecie doczekać się podejrzenia jak będą wyglądać nowe flagowce Samsunga, to… prawdopodobnie do sieci wyciekły fragmenty reklam, które uchylają rąbka tajemnicy.

Samsung Galaxy S21 zaproponuje nowy układ aparatów

Jeżeli mowa o flagowych modelach, to masę plotek i bazujących na ich bazie renderów dostajemy właściwie już po premierze poprzedniego modelu. Tutaj sprawy miały się podobnie — a nie dalej niż kilka tygodni temu OnLeaks prezentował takie materiały. Tym razem jednak na AndroidPolice udostępniono fragmenty animacji, które rzekomo mają być oficjalnymi materiałami prezentowanymi podczas konferencji. Na nich można podejrzeć wygląd wszystkich trzech flagowych smartfonów Samsunga, a co ważniejsze — rzucić okiem na nowy kształt plecków. I układ tamtejszego zestawu aparatów.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami — Samsung Galaxy S21 oraz Samsung Galaxy S21 Plus miałyby zaoferować użytkownikom trzy aparaty umieszczone w lewej górnej części obudowy. Samsung Galaxy S21 Ultra zaś miałby posiadać dwa aparaty więcej. I choć na pierwszy rzut oka wygląda na to, że ulubione wyspy znacznie odstające od plecków poszły w niepamięć, to jeżeli przyjrzeć się im bliżej — widać, że wcale nie są one jakoś specjalnie wtopione. A przestrzeń na której umieszczone zostały aparaty wyraźnie odstaje od całej reszty. Materiały te dopełniają się z dotychczasowymi informacjami (mówiącymi o smartfonach z ekranami 6,2 cala, 6,7 cala oraz 6,8 cala @ 120 Hz) i… no nie da się ukryć, że na tych materiałach nowe modele wyglądają naprawdę ciekawie. Pytanie czy faktycznie tak będą wyglądać najnowsze flagowce Samsunga pozostaje na tę chwilę bez odpowiedzi — ta nadejdzie, jak zwykle, dopiero przy okazji oficjalnej zapowiedzi.

Przez ostatnie tygodnie napływało do nas sporo nowych informacji dotyczących rodziny smartfonów Samsung Galaxy S21. I jeżeli te się potwierdzą, to każdy z modeli otrzyma inną pojemność baterii (kolejno: 4000 mAh, 4800 mAh i 5000 mAh), a model z dopiskiem Ultra doczeka się także najjaśniejszego ekranu — mowa tu o 1600 nitach. Mam też nadzieję, że potwierdzą się informacje o adaptacyjnym odświeżaniu i wsparciu dla rysika S Pen, co doskonale koresponduje z zapowiedzią zmierzchu serii Galaxy Note.

Źródło