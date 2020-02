Samsung Galaxy S20 Ultra – specyfikacja i cena

Galaxy S20 Ultra to smartfon bez kompromisów. Mamy tutaj jeszcze większy ekran o przekątnej aż 6,9 cala, również z odświeżaniem 120 Hz, główny aparat z sensorem 108 Mpix, a także trzy dodatkowe sensory (w tym obiektyw szerokokątny i zoom), kamerkę do selfie o rozdzielczości 40 Mpix oraz nawet 16 GB pamięci RAM. Do tego ogromna bateria o pojemności 5000 mAh i obsługa łączności 5G. Bezkompromisowa jest też cena, Samsung za najtańszą odmianę (12/128 GB) liczy sobie bagatela 5999 PLN. Ten model dostępny będzie tylko w wersji szarej i czarnej. W zestawie będzie za to ładowarka 45W. W ramach przedsprzedażowej promocji każdy klient, który zamówi Galaxy S20+/S20 Ultra otrzyma bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds+ (do wyczerpania promocyjnej puli). Smartfony na półki w sklepach trafią od 13 marca.