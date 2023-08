Fuzja jądrowa coraz bliżej! Ten eksperyment zmieni naszą historię

Fuzja jądrowa, proces polegający na łączeniu lekkich pierwiastków w cięższe i uwalnianiu w ten sposób dużej ilości energii, od dawna budzi zainteresowanie jako potencjalne czyste i nieograniczone jej źródło. W grudniu zeszłego roku, naukowcy z tego samego laboratorium po raz pierwszy uzyskali więcej energii z fuzji jądrowej, niż jej do procesu włożyli. Pół roku później jesteśmy już pewni, że wyniki tego eksperymentu są powtarzalne - pytanie tylko, jak trudne jest ujarzmienie plazmy na tyle, by móc mówić o stabilnej i efektywnej reakcji.

W bieżącym eksperymencie zespół naukowców właściwie przekroczył swoje poprzednie osiągnięcia, generując jeszcze więcej energii. Departament Energii Stanów Zjednoczonych określił to jako znaczący przełom naukowy, który może mieć dalekosiężne konsekwencje dla dziedziny energetyki i obronności.

Energia pochodząca z fuzji jądrowej jest widziana jako potencjalne źródło czystej energii w ogromnych ilościach - nie wydzielając gazów cierplarnianych i nie emitując odpadów promieniotwórczych. Choć wciąż daleko jest do stworzenia komercyjnych elektrowni opartych na tej technologii, ostatnie osiągnięcia potwierdzają, że idea ta nie jest jedynie teoretyczną koncepcją.

Naukowcy podkreślają, że wciąż jest wiele pracy do wykonania, zanim energia z fuzji jądrowej stanie się codzienną rzeczywistością. Niemniej jednak, najnowszy sukces w Lawrence Livermore National Laboratory przynosi nadzieję na rozwijanie tej perspektywicznej technologii, która w przyszłości może stać się istotnym źródłem energii, przyczyniając się do globalnej walki ze zmianami klimatu i zabezpieczając dostęp do zrównoważonego źródła mocy dla przyszłych pokoleń.