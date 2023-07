Ta Toyota jest nieziemska. Chętnie bym się nią przejechał - ale na pewno nie będę mógł

Toyota zdobywa serca nie tylko kierowców na Ziemi, ale także fanów kosmicznych podbojów. Firma ujawniła, że planuje wykorzystać swoją zaawansowaną technologię paliwa regeneracyjnego w łaziku księżycowym, który ma zostać wystrzelony pod koniec tej dekady. Wspólnie z Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), Toyota pracuje nad ambitnym projektem konstruowania załogowego łazika ciśnieniowego o nazwie Lunar Cruiser. Decyzja o zaangażowaniu się w kosmiczną eksplorację ma strategiczne znaczenie dla Japonii, która intensyfikuje swoje wysiłki na polu badań kosmicznych, aby sprostać ogromnej presji ze strony Chin. Wartość tego projektu nie tylko podkreśla wysiłki kraju w dziedzinie kosmicznych badań, ale także daje szansę na zwiększenie prestiżu Japonii wśród państw zajmujących się eksploracją kosmosu.

Łazik to technologiczny majstersztyk

Lunar Cruiser Toyoty różni się od tradycyjnych łazików wykorzystujących energię słoneczną. Z uwagi na długi, ponadczterdziestodniowy dzień księżycowy, konieczne jest zastosowanie zaawansowanego rozwiązania magazynowania energii. Stawiając czoło ekstremalnym warunkom na Księżycu, łazik będzie musiał zapewnić bezpieczeństwo i wygodę astronautom podczas długoterminowych misji eksploracyjnych. Technologia opracowana przez Toyotę wykorzystuje elektrolizę wody na Księżycu do rozszczepiania jej na wodór i tlen. Wytworzony wodór jest magazynowany w ogniwach paliwowych, które podczas nocy na Księżycu przetwarzają go na energię elektryczną zasilającą pojazd. Odkąd woda będzie dostarczana z Ziemi, plany przyszłego wydobycia lodu wodnego z księżycowych biegunów - aby zasilać łazik -stają się całkiem realne.

Innowacyjne podejście Toyoty nie tylko wnosi kluczowy wkład w kosmiczne badania, ale także może przyczynić się do rozwoju ziemskiej technologii energetycznej. Toyota zdaje sobie sprawę z potencjalnych korzyści technologii "okołowodorowych" w codziennym życiu. Dlatego rozważa wykorzystanie tej technologii w swoich przyszłych pojazdach, umożliwiając kierowcom pokonywanie długich tras bez konieczności długotrwałego ładowania.

Projekt Lunar Cruiser to nie tylko kamień milowy w badaniach kosmicznych, ale także dowód na zaangażowanie Toyoty w poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań energetycznych, zarówno na Ziemi, jak i poza nią. Współpraca z JAXA i ambicje Japonii w dziedzinie kosmicznych badań stanowią inspirację dla innych krajów, by kontynuować dążenie do poznania tajemnic kosmosu i osiągnięcia najwyższych celów w dziedzinie nauki i technologii. Mnie się to jak najbardziej podoba - brawo Toyota!