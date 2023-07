Szansa na tańszy prąd? Ten nadprzewodnik pchnie cywilizację do przodu

Rewolucja prosto z Korei Południowej?

Naukowcy z Korei Południowej podzielili się odkryciem, które może okazać się prawdziwie rewolucyjne — chodzi o stworzenie nadprzewodnika zdolnego działać w temperaturze zarówno pokojowej, jak i w warunkach laboratoryjnych. Jeśli potwierdzenie tego wynalazku będzie udane, mogłoby to wpłynąć na ogromny przełom w dziedzinie elektroniki, a także nawet prowadzić do obniżenia cen prądu.

Nadprzewodniki to materiały, które cechuje zdolność przewodzenia elektryczności praktycznie bez oporu, dzięki czemu straty energii, takie jak generowanie ciepła, są niemalże zerowe. Tradycyjnie, aby osiągnąć nadprzewodzenie, konieczne były ekstremalnie niskie temperatury i ciśnienie; jednak w opublikowanym artykule koreańscy naukowcy twierdzą, że opracowali zmodyfikowaną formę ołowiowo-apatytowego materiału o nazwie LK-99, która nadprzewodzi w dowolnej temperaturze poniżej 127 stopni, bez konieczności stosowania komór ciśnieniowych. Grupa badawcza z Quantum Energy Research Center w Korei Południowej, w skład której wchodzą Sukbae Lee, Ji-Hoon Kim oraz Young-Wan Kwon z KU-KIST Graduate School of Converging Science and Technology na Uniwersytecie Koreańskim, stoi za tym przełomowym odkryciem.

Co możemy zyskać, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem?

Potencjalne zastosowania tego nadprzewodnika są ogromne. Jego zastosowanie mogłoby zwiększyć wydajność komputerów osobistych. Mógłby on również zastąpić potężne magnesy używane w pociągach i reaktorach termojądrowych, a także zapewnić wydajne linie przesyłowe energii, oraz umożliwić stosowanie go w urządzeniach MRI bez potrzeby skomplikowanych systemów chłodzenia, które wykorzystują hel.

Dzięki braku strat energii podczas przesyłu, prąd elektryczny mógłby stać się tańszy. Według koreańskich naukowców, kluczem do uzyskania nadprzewodnictwa w LK-99 jest zastąpienie części ołowiu jonami miedzi, co powoduje niewielkie zmniejszenie objętości materiału i prowadzi do powstania nadprzewodzących studni kwantowych. Materiał ten do tego nie ulega odkształceniom ani nie jest podatny na utratę swoich właściwości.

