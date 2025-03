Futbol na czterech kołach – mecze na żywo wprost z ekranu samochodu

Piękne są to czasy dla fanów piłki nożnej. Mecze można oglądać w aplikacji z poziomu smartfona, tabletu czy nawet okularów VR i… ekranu samochodowego? Tak, bo Audi nawiązało współpracę z platformą DAZN i zamierza umożliwić swoim klientom oglądanie meczów bez wychodzenia z auta – nie byle jakie mecze, bo mowa tu o rozgrywkach z najwyższej półki.

Audi ogłosiło współpracę z DAZN

DAZN to w Polsce niezbyt popularna platforma, choć niemiecka marka ma ambitne plany na przyciągniecie w najbliższym czasie nawet miliarda nowych użytkowników. Ostatnio pisałem o niej w kontekście rozgrywek Ligi F, które dotychczas były transmitowane właśnie w DAZN, ale od niedawna TVP nabyło prawa do transmisji spotkań kobiecej ligi hiszpańskiej do końca sezonu 2026/27. W Niemczech DAZN oferuje znacznie więcej – między innymi rozgrywki takie jak Liga Mistrzów UEFA, Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA 2025, amerykańskie sporty jak NFL i NBA, a także piłkę ręczną i golf – od nowego sezonu dostępne będą też mecze Bundesligi.

Źródło: Audi

Od teraz posiadacze samochodów Audi znad Odry będą mogli śledzić je z poziomu dotykowego wyświetlacza, dzięki rozszerzeniu Audi Application Store o aplikację DAZN.

Futbol dla kierowców i pasażerów – jakie auta są wspierane?

Audi chwali się, że jest pierwszym producentem samochodowym, które zintegrował swoje oprogramowanie z aplikacją streamingową DAZN. Już teraz można ją pobierać w modelach A5, Q5, A6, A6 e-tron i Q6 e-tron, które mają system infotainment oparty na Androidzie.

Sportową ofertę DAZN będą mogli śledzić zarówno kierowcy na 14,5-calowym wyświetlaczu dotykowym MMI, jak i pasażerowie na 10,9-calowym ekranie, zlokalizowanym z tyłu. Trzeba jednak zaznaczyć, że kierowca nie będzie miał takiej możliwości podczas jazdy ze względów bezpieczeństwa – transmisję będą dostępne na przykład w trakcie przerwy na ładowanie.

DAZN stawia na innowacje od momentu powstania w 2016 roku. Umożliwiamy fanom sportu oglądanie ulubionego sportu na żywo w dowolnym miejscu. Dzięki rozwojowi mobilności popyt na rozrywkę w samochodzie odgrywa również coraz ważniejszą rolę dla fanów sportu na całym świecie – Alice Mascia, dyrektor generalna DAZN

W komunikacie prasowym przekazano, że integracja aplikacji DAZN z cyfrowym ekosystemem Audi została osiągnięta we współpracy z CARIAD, czyli firmą programistyczną Grupy Volkswagen. Przedsiębiorstwo w niedalekiej przyszłości planuje wprowadzić też treści dostępne w DAZN do samochodów innych marek grupy.

Źródło: Depositphotos

Podobne rozwiązania niedawno wprowadził też Renault. Francuzi współpracują jednak z Grupą Canal+, dzięki czemu posiadacze aut wyposażonych w system OpenR Link mogą we Francji, Szwajcarii i Polsce mogą oglądać treści tego dostawcy.

Dostępność aplikacji streamingowych w nowych samochodach to zjawisko zyskujące na popularności i możemy przypuszczać, że w nadchodzących latach producenci aut – szczególnie elektrycznych – będą kładli jeszcze większy nacisk na kwestie rozrywkowe, wspierane przez sztuczną inteligencję. Takie rozwiązania są integralną częścią wizji między innymi BMW i idei aut Neue Klasse.

Źródło obrazka wyróżniającego: Audi