Furgonetka pracuje nad automatami na paczki. Możecie podejrzeć jak będą wyglądać w waszej okolicy

Furgonetka.pl to serwis, który wielu z Was może być doskonale znany przede wszystkim jako miejsce z poziomu którego można szybko i bez problemu zamówić usługi kurierskie. Ale pośrednictwo to jedno, bo firma celuje znacznie dalej... i w niedalekiej przyszłości chce oferować także swoje automaty!

Automaty od furgonetka.pl coraz bliżej. Dzięki rozszerzonej rzeczywistości możesz podejrzeć jak będą prezentować się w twojej okolicy

Firm oferujących automaty na paczki na polskim rynku przybywa. Dopiero ruszyły te od Allegro, od jakiegoś czasu są też te od Alibaby. Oczywiście królami polskich ulic wciąż pozostają Paczkomaty InPostu, ale stale przybywa nowych graczy — a okoliczne ulice zaczynają prezentować się coraz bardziej kuriozalnie. Tym bardziej, że konkurencja nie śpi — i nie są to jedyne nowości, bowiem swoje Szybkomaty zapowiedziała także sieć sklepów Leroy Merlin.

Furgonetka dopiero się przymierza do działania — ale jak czytamy w oficjalnej wiadomości prasowej, podpisali oni już umowy z 8 firmami produkującymi maszyny. Obecnie prowadzi także rozmowy z operatorami kurierskimi. Plany są ambitne, a pierwsze automaty Furgonetka BOX miałyby stanąć na ulicach polskich miast w połowie przyszłego roku.

Póki co jednak firma udostępniła na Androida nową aplikację Furgonetka BOX Partner, która dzięki rozszerzonej rzeczywistości pozwoli użytkownikom podejrzeć jak wyglądałyby automaty na paczki we wskazanych przez nich miejscach.

Aplikacja będzie również wspierana oprogramowaniem do analizy potencjału biznesowego, co pozwoli Furgonetce ocenić efektywność automatów zamieszczonych w danym miejscu i zidentyfikować najlepsze lokalizacje.

Niby od przybytku głowa nie boli, ale w przypadku automatów na paczki byłbym... dość ostrożny w takich deklaracjach. Obecnie, mam wrażenie, w wielu miejscach są upychane bez ładu i składu, a z każdym kolejnym automatem wygląda to coraz gorzej. I coraz bardziej kuriozalnie.