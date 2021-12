CPK już nie tylko na papierze - 10 miejscowości przestanie istnieć. Co z mieszkańcami?

Do tej pory informowaliśmy Was o planach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w kontekście inwestycji z nią związanych, a w szczególności budowy nowych linii szybkich kolei. Teraz możemy poznać bardziej ludzki aspekt tej budowy.

Pod każdym naszym tekstem o CPK poddawaliście w wątpliwość w ogóle powstanie tego portu czy sens jego budowy, nie ulega jednak wątpliwości, iż bez względu na to czy powstanie czy niem na wiele lat zmieni życie wielu mieszkańców terenów przeznaczonych pod tę inwestycję - to aż 40,81 km2.

Jeden z rolników z gminy Baranów opublikował list wysłany przez CPK do mieszkańców, którzy jeszcze nie przystąpili do Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN), wraz z mapą planowanej inwestycji. Z listu tego wynika, że wszyscy mieszkańcy z aż 10 miejscowości będą musieli na zawsze zmienić swoje miejsce zamieszkania.

Nietrudno sobie wyobrazić co w związku z tym odczuwają od dłuższego czasu, choć to i tak nie odda pewnie w pełni tego, co to dla nich tak naprawdę oznacza - opuścić swoje domy, w których być może ich rodziny żyły od pokoleń.

Jako przedstawiciel rolników z gminy Baranów w Społecznej Radzie ds. CPK czuję się odpowiedzialny i zobowiązany do przekazania Państwu informacji niezwłocznie (czyli zaraz po otrzymaniu a nie kilka miesięcy później jak to mają w niektórzy w zwyczaju), które was dotyczą. Otrzymałem dzisiaj 15 grudnia 2021 po 10:00 materiały, które pokazują jakie tereny są preferowane przez CPK do posadowienia lotniska.

Działania tej spółki i kręgu wzajemnej adoracji z ramienia PiS, czyli Panów Wilda i Horały uznaję jako celowe i perfidne nękanie mieszkańców a w szczególności przed świętami Bożego Narodzenia ludzi, którzy powinni choć raz w roku móc przeżywać ten piękny okres świąt spokojnie i radośnie. Nękają i męczą mieszkańców tych terenów od ponad 4 lat, zabierają większości radość życia i chęć do pracy.

W dniu jutrzejszym 16 grudnia 2021 roku o godzinie 14:30 Panowie mają przyjechać do OSP Baranów i przedstawić ten projekt oraz przekonać że jest to najlepsze co może nas spotkać.

Z opublikowanego przez Kamila Szymańczaka listu i mapy wynika, że do całkowitej likwidacji przeznaczono aż 10 miejscowości:

Buszyce, Strumiany Dolne i Górne, Wyczółki, Maurycew, Skrzelew, Duninopol, Podbuszyce, Podoryszew i Stara Wieś.

Z kolei częściowej likwidacji i wywłaszczeniu podlegać będą tereny 13 miejscowości:

Drybus, Kaski, Nowa Pułapina, Elżbietów, Pawłówek, Szymanów, Szymanów SHRO, Janówek, Nowy Drzewicz, Nowy Oryszew, Oryszew-Osada, Podbuszyce i Stary Drzewicz.

Tak więc mieszkańcy 23 miejscowości przez ostatnie kilka i przez kolejnych najbliższych lat muszą funkcjonować i żyć w niepewności, co dalej z ich rodzinami i domami oraz dobytkiem się stanie.

Co mogą zrobić na dziś? CPK daje im dwie możliwości - albo przystąpią do Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN), zgłoszenia są możliwe przez stronę Twój PDN, albo ich nieruchomości przejęte zostaną przez Skarb Państwa w drodze wywłaszczenia za odszkodowaniem.

Program Dobrowolnych Nabyć ma być korzystniejszy, bo objąć ma obsługę prawną, możliwość sprzedaży nieruchomosci lub otrzymania innej, w innej lokalizacji i sfinansowaniem przeprowadzki. W przypadku sprzedaży jej mieszkańcy będą mogli w niej pozostać do momentu rozpoczęcia prac budowlanych.

Co z wyceną nieruchomości w przypadku wywłaszczenia? To ma się odbyć po zmianie Ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, w której obowiązująca „zasada korzyści” ma zostać zastąpiona „regułą sprawiedliwości społecznej”. Co to tak naprawdę oznacza niewiadomo, tym bardziej współczuje tym mieszkańcom, którzy nie chcą dobrowolnie opuszczać swoich nieruchomości.

