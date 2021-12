Polacy na drogach w czasie świąt. 8% przyznaje się do prowadzenia po alkoholu

O badaniu: Informacje opierają się na ankiecie przeprowadzonej przez YouGov Deutschland GmbH w imieniu Nextbase. W trakcie tego procesu (od 26 listopada do 5 grudnia 2021 r.) w Polsce przebadanych zostało 1012 osób w wieku 18 lat i starszych. Pozostałe kraje, w których przeprowadzono ankietę, to Australia (1020 uczestników), Kanada (1003 uczestników), Czechy (1014 uczestników). Francja (1022 uczestników), Holandia (912 uczestników), Niemcy (1018), Szwecja (1015), Wielka Brytania (1030 uczestników) i Stany Zjednoczone (1022 uczestników). Ankieta jest reprezentatywna.

Jakie są największe obawy kierowców w okresie zimowym?

Prowadzenie samochodu zimą niesie za sobą dużo więcej wyzwań, niż letnie podróże z wiatrem we włosach - to nic zaskakującego. Zapytani o największe wyzwania podczas zimowej aury rzeczy, kierowcy aż w 63% odpowiedzieli że są to zmieniające się warunki drogowe (ślizgawice, deszcz, śnieg, brud na drogach, światło). Na drugim miejscu (28%) znalazła się mgła. Aż dla ośmiu procent zaś problemem jest krótki dzień i konieczność jazdy po ciemku - szczególnie odczuwalna podczas dojazdu do pracy.

Kiedy zapytano o największy wpływ na bezpieczeństwo w okresie świątecznym, aż 49% pytanych wskazało pijanych kierowców. 30% obawia się kierowców, którzy nie dostosowują swojego stylu jazdy do warunków pogodowych. Dalej w kolejce są duży ruch (11%), zmęczeni kierowcy (5%) oraz samochody w złym stanie technicznym (4%).

Respondentów zapytano także o zasiadanie za kierownicą w okresie świątecznym po spożyciu alkoholu. Odpowiedzi są szokujące

O prowadzeniu samochodu po spożyciu alkoholu rozprawia się od lat. Kolejne wypadki na nikim już nie robią wrażenia, a większa dyskusja społeczna ma miejsce przede wszystkim po tym, jak przyłapany zostanie jakiś pijany celebryta za kółkiem. Tymczasem z 1012 respondentów - tylko 90% odpowiedziało, że nigdy nie pije, gdy prowadzą samochód. 2% wybrało odpowiedź "inny". Natomiast 3% przyznała się że zasiada po spożyciu alkoholu za kierownicą, ale się nie upija. 2% przyznała że zasiada za kierownicą, ale wyłącznie gdy ma do pokonania krótki dystans. Hitem są 2% które wskazały odpowiedź, że dobrze prowadzą po kilku drinkach - dlatego prowadzą samochód po spożyciu alkoholu. Przebija ich tylko 1% który wybrał odpowiedź

Nie, regularnie prowadzę po spożyciu alkoholu

Kto spędzi najwięcej czasu w samochodzie w okresie świątecznym? Czesi — ale Polacy nie zostają daleko w tle

Chris Rea nagrał jedną z najbardziej klasycznych świątecznych piosenek - Driving home for Christmas. Tak wygląda rzeczywistość wielu z nas — podróże do sklepów by przygotować się na przyjazd gości to jedno, ale pojechać odwiedzić rodzinę to zupełnie inna bajka. Polacy wskazują, że za kierownicą spędzają więcej niż 8 godzin by spotkać się z bliskimi przy wigilijnym stole (20%). Wśród Czechów aż 24% wybrało odpowiedź, że spędzą za kierownicą... ponad osiem godzin! Tutaj można z zazdrością spoglądać na Holendrów, którzy za kierownicą spędzają najmniej czasu.

Źródło: międzynarodowe badanie dla marki Nextbase