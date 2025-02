Fujifilm rozbiło bank. Z tym aparatem kompletnie zapomnisz o smartfonie

O przeciekach informowaliśmy w ubiegłym roku. Fuji zaskoczyło wielu, wskrzeszając dawno zapomniana linię aparatów X-M. Nie ma się też co dziwić, wszak doczekała się zaledwie... Jednego modelu. X-M1 czekał aż 17 lat na nowego członka rodziny. X-M5 w końcu tu jest i niespodziewane rzuciło rękawicę... Sony.

Reklama

Fujifilm bez pardonu chce kawałka tortu Sony

Już po kilku chwilach obcowania z Fujifilm X-M5 nie da się oprzeć wrażeniu, że już to gdzieś kiedyś grali. Bynajmniej nie chodzi o to, że w 2013 roku miał swoją premierę poprzedni i jedyny model X-M1. Bardziej myśli odbiegają do zupełnie innego producenta i tak się składa, że z rodzimego podwórka. Sony zaskarbiło sobie dobre opinie twórców treści internetowej linią ZV-1, te aparaty są idealne, aby je chwycić i zacząć kręcić video bloga, szorty, cokolwiek dusza zapragnie. Są małe, więc idealnie się skryją w bagażu, nawet gdy nie możemy go mieć wiele ze sobą. Fuji jednak dłużej nie mogło pozwalać rządzić na tym terenie i firma wyszła z własną propozycją. I jak to oni, aparat jest prześliczny i natychmiast kradnie serce, ale relacja z nim może być skomplikowana.

Oto postrach smartfonów, pokochasz ten aparat

Podstawowe cechy

26 MP matryca X-Trans BSI CMOS

X-Processor 5 z autofokusem wykrywającym obiekty wspieranym przez AI

Wykrywanie fazowe na matrycy

W pełni ruchomy ekran LCD 3”, 1,04 mln punktów

20 trybów symulacji filmu, w tym Reala ACE

Zdjęcia seryjne do 8 kl./s (do 30 kl./s z migawką elektroniczną i kadrowaniem 1,25x)

Wideo 6.2K w proporcjach 3:2 do 30p, 4K do 60p z kadrowaniem

Gniazdo zewnętrznego mikrofonu i wyjście słuchawkowe 3,5 mm

Pojedyncze gniazdo na karty UHS-I

Żywotność baterii do 330 zdjęć (do 440 zdjęć w trybie Eco) na jednym ładowaniu

Cena od 3895 złotych

Konstrukcja aparatu jest w stylu Fuji, każdy natychmiast rozpozna ten odświeżony, klasyczny wygląd z obowiązkowymi pokrętłami. Aparat jest metalowy, więc dość solidnie leży w dłoniach, ale przy tym jest szalenie, szalenie malutki niczym aparaty cyfrowe z pierwszej dekady XXI wieku. Serio, nawet iPhone 13 mini był w stanie zakryć XM5, zupełnie bez problemu. Celem przetestowania, nawet zabierałem ten aparat po prostu wsadzając go do kieszeni. Uczucie swobody, jaką ten format daje, jest nie do podrobienia i trudne do opisania, zupełnie jakbyśmy się cofnęli w czasie do ery, w której każdy chciał miniaturyzować dosłownie wszystko.

1 / 3

Budowa jest naprawdę solidna i trudno się do czegoś przyczepić, chyba że ma się już doświadczenie z innymi, droższymi i bardziej profesjonalnymi propozycjami Fujifilm. Tylko wtedy można wyczuć, że ekran LCD był raczej po tej niższej stronie budżetu, a przyciski trochę "za tanio" klikają, nie mają w sobie tego solidnego czegoś. Nie ma także przycisków kierunkowych, dostępny jest wyłącznie niewielki joystick, którego nigdy nie byłem fanem i już nawet w X-T30 bardzo mi przeszkadzał. Niemniej, tutaj po prostu nie ma mowy o słabej jakości, X-M5 jest przepięknym i solidnym urządzeniem.

To cię przywita po zakupie, od razu możesz działać

Aparat można natychmiast zacząć używać, gdyż przychodzi w gotowych zestawach z obiektywem. Fujinon XC 15-45mm o świetle f/3.5 - 5.6 nie powala za specjalnie, ale tylko na papierze. Bardzo rozsądnie ktoś to sobie przemyślał. 15-45mm oferuje bowiem całkiem wygodny zakres szerokości, którym uchwycimy wiele szczegółów lub skoncentrujemy uwagę na najważniejszym elemencie. Jest on w całości wykonany z plastiku, więc do niewielkiej wagi body nie dodaje wiele, dzięki czemu nie będzie tak męczyć ręki.

Światło jest oczywiście tą najsłabszą stroną, ale i to nie jest dziełem przypadku. Jak zostało wspomniane, ten aparat jest bardziej skierowany w osoby nagrywające treści do internetu, więc bezpiecznie było założyć, że już i tak mają albo dobrze naświetlone studio lub będą podróżować za dnia i nagrywać w dobrym świetle. Szczytem sprytu było zaś dodanie tego konkretnego obiektywu ze względu na wbudowaną w nim stabilizację obrazu. Gdyż sam aparat jest jej właśnie pozbawiony. Dzięki czemu już pierwsze nagrania będą wyglądać solidnie i nikt się nie zrazi do braku stabilizacji w samym body. W opakowaniu jest oczywiście i pasek, który jakością nigdy nie powalał, ale bezpiecznie będzie trzymał sprzęt na naszym karku. Jednak to nie on najbardziej w tym wszystkim zawodzi. Fuji zdecydowało się użyć starego typu baterii, o wiele mniejszej niż te w X-T5 czy H2S, podczas kręcenia wido będzie dosłowenie na naszych oczach się rozłądowywała, a i do robienia zdjęć nie jest wystarczająca. Dokupienie kolejnej nie jest kwestią czy, ani nawet kiedy, bowiem wyłącznie - natychmiast.

Nie jest to koniec świata, ale warto mieć na uwadze

Jak wspomniałem, samo body aparatu jest pozbawione wbudowanej stabilizacji obrazu. Z dołączonym obiektywem jest łatwiej o tym zapomnieć, niemniej jest to istotna cecha, o której należy pamiętać podczas dokonywania decyzji zakupu X-M5. Przechodząc dalej, jest tutaj wiele do omówienia. Przede wszystkim, odniosłem wrażenie, że nie jest to urządzenie dedykowane osobom, które chcą robić przede wszystkim zdjęcia. Jest to ważna informacja w kontekście tego co mam do powiedzenia na tematy samej konstrukcji urządzenia.

Mała budowa, wymagała szeregu kompromisów. U góry znajdziemy aż trzy gałki do zmiany różnych wartości. Są one dedykowane wyraźnie osobom tworzącym krótkie filmy i dodatkowo zdjęcia. Po lewej stronie, całość jest dedykowana zmianie "filmy" są to filtry, do których stworzenia Fujifilm wykorzystało swoje wieloletnie doświadczenie produkowania klisz. Co irytujące, ma ono 8 wybranych "klisz" oraz 4 do przerobienia na własną rękę, a to oznacza, że pozostałych 12 trzeba i tak wybrać z menu lub skrótu. Po co więc umieszać dedykowaną gałkę, jeżeli od początku jest ograniczona i wybór został narzucony przez producenta? Jednakże jestem w stanie sobie wyobrazić jej zastosowanie podczas tworzenia krótkich treści i szybkich zdjęć w jpg.

Reklama

Fujinon 15-45mm nie powala na papierze, ale nie przeszkadza mu to, aby uchwycić przepiękne widoki

Drugie pokrętło jest interesujące. Umożliwia zmianę trybów aparatu, 4 stworzone przez użytkownika, PASM, auto, dość bezużyteczny filter i tutaj ciekawostki: osobno wideo i vlog. Ujrzenie PASM może wieloletnich fanów Fuji trochę zdezorientować, lecz dla pozostałych będzie ogromnym ułatwieniem wejścia w środowisko Fuji. Jest to w skrócie wybór priorytetu dla migawki czy przysłony, a także włączenie całkowicie manualnych ustawień aparatu. Taki wybór mają użytkownicy H2S, lecz już na przykład w moim X-T5, priorytetyzację muszę nastawić ręcznie. Trzecia gałka służy do zmiany wartości w opcjach.

X-M5 jest niestety ergonomicznym piekłem, bo poza wymienionymi pokrętłami, cała reszta albo jest trudnodostępna lub wchodzi w paradę podczas robienia fotografii. Przycisk Q z opcjami jest drobniutki, przez co trzeba naprawdę dobrze ustawić palec do wciśnięcia, zaś ten dedykowany rozpoczęcia nagrywania jest wygodny, bo od razu rozpoczyna nagranie, ale... Zbędny? Ktoś chcący stworzyć vlog to już tę opcję będzie miał przygotowaną albo swoją pracę zaplanuje. Body jest malutkie, więc stara się palcami, jak tylko można utrzymać aparat w dłoni podczas używania jednej ręki, a to oznacza wielokrotne dotykanie przez przypadek ekranu (jeżeli nie jest odchylony całkowicie na bok) lub joysticka zmieniającego punkt fokusu. Doprowadzało mnie to do szaleństwa i utrudniało pracę podczas eventu. To jednak sprawiło, że uzmysłowiłem sobie, że najwyraźniej nie jestem targetem tego produktu i jest nim ktoś zupełnie inny.

Reklama

Vlogerzy pokochają X-M5

Przecież wszystkie dane miałem przed nosem. Po pierwsze ekran LCD. W przeciwieństwie do mojego normalnego wyboru X-T5, ten aparacik ma ekran, który da się całkowicie obrócić w stronę obiektywu. Wyraźnie sygnalizując, że ma być pomocą i wskazówką podczas nagrywania wideo. Wtedy też i ergonomiczne mankamenty mają więcej sensu, gdyż nie będą tak istotne podczas trzymania aparatu na otwartej dłoni, statywie lub jakimś sticku (tej opcji jednak nie polecam, gdyż 500 gramów, to jednak wiele w takim scenariuszu).

Idealny do kieszeni

X-M5 jest także pozbawione kompletnie wizjera, a w miejscu, gdzie moglibyśmy się go spodziewać, znajduje się gniazdko wejścia na kabel mikrofonu. Po boku jest też dedykowane gniazdko słuchawek i wszystko zaczyna mieć więcej sensu. Aparat jest także wyposażony w wiatraki, które mają chłodzić urządzenie podczas tworzenia filmów. Niestety nagrzewa się bardzo wyraźnie. Warto mieć to na uwadze. Jeżeli ktoś nie ma mikrofonu to nic straconego, X-M5 jest przygotowane na taką sytuację. Na ekranie lub w menu można wybrać kierunek, z którego urządzenie ma się spodziewać nadchodzenia głosu. Dzięki temu skupia swoją uwagę w taki sposób, aby nawet w głośnym środowisku to właśnie dźwięki z zadanej strony były najwyraźniejsze. Szczerze Fuji mnie zaimponowało, bo różnica, jaką zrobił test gdy nie zmieniając kierunku, przełączyłem aparaty, była duża.

Funkcja Vlog pozwala także na wyświetlanie obrazu na całości LCD, lecz ze wskazaniem miejsca, które będzie widoczne na filmie. Dzięki temu nagrywający nie tracą w ogóle kontekstu filmu nieistotnego dla widza, lecz niezbędnego dla twórcy. Jeżeli ktoś ma tyle zaufania do siebie, to może nawet nakręcić krótkie wideo na przykład 15 lub 30 sekund. Będą one gotowe do podboju TikToka.

Trudna relacja z fotografem, lecz z twórcą wideo? To się może udać

Jako fan Fujifilm, mogę być trochę stronniczy, gdyż naprawdę uwielbiam to jak wiele duszy ma sprzęt tej firmy. Solidne wykonanie, szeroki wybór obiektywów i cudowne kolory zdjęć wykonanych w jpg potrafią zawładnąć sercem. Tym bardziej mnie zabolało, że X-M5 nie jest dla mnie, czyli osoby, która głównie się skupiam na fotografii, nie robieniu reelsów czy treści na TikToka. Jednak jeżeli to właśnie ty jesteś taką osobą i chcesz zacząć lub już tworzysz? X-M5 może być strzałem w dziesiątkę. Bowiem ma nieoczywistą zaletę, którą nie może się pochwalić konkurencja. Możecie też o tym rzadko myśleć, bo w końcu każdy jest skupiony na dokonaniu nie tylko dobrej decyzji, lecz i takiej, która nas nie nadweręży finansowo. X-M5 jest tak ładnym urządzeniem, że nie można go wypuścić z rąk, a skoro już go trzymamy to tworzymy. To też jest ważne.