Fuelio to polska aplikacja paliwowa, która cieszy się ogromną popularnością w Europie. Ma już pięć milionów pobrań na całym świecie.

Fuelio stworzył Adrian Kajda. Swój projekt zaczął tworzyć w roku 2012. Jak sam przyznaje, chciał wówczas nauczyć się po prostu tworzyć aplikacje dla Androida.

Aplikacja pozwala na monitorowanie kosztów, jakie wiążą się z posiadaniem samochodu, a w szczególności z paliwem, którego ceny spędzają wielu kierowcom sen z powiek

- tak o polskiej apce pisaliśmy w 2015 r. przy okazji informacji, że Fuelio przejęte zostało przez Sygic - słowacką firmę założoną w 2004 roku. Specjalizuje się ona w samochodowych systemach nawigacji oraz innych rozwiązaniach mobilnych.

Fuelio stale się rozwija i od lat dostępne jest na obu platformach - Android i iOS. Co najważniejsze - jest w pełni darmowe, bez mikropłatności, abonamentów i natarczywych reklam. I przekłada się to na zainteresowanie aplikacją w czasie, gdy o stale rosnących cenach paliw mówi się na całym świecie.

Polskie Fuelio hitem wśród aplikacji paliwowych

Najważniejszą funkcją Fuelio jest wyszukiwanie najtańszej stacji paliw w okolicy. Ceny są oparta na danych z oficjalnych źródeł państwowych lub od użytkowników aplikacji. Ponadto od lutego użytkownicy mogą sprawdzać ceny paliw w swojej okolicy i przeglądać codzienne trendy. Nie dziwi więc fakt, że Fuelio w ostatnim czasie zyskuje na popularności.

Jak podaje Sygic, zainteresowanie Fuelio wystrzeliło na zagranicznych rynkach. W samym tylko marcu 2022 r. dzienna liczba użytkowników apki monitorującej wszystko, co związane z kosztami paliwa i wydatkami na samochód, wzrosła średnio o 75%. Rekordowy wzrost Fuelio zanotowała we Włoszech, gdzie liczba użytkowników zwiększyła się o 270,6%. W Rumunii liczba użytkowników wzrosła o 224%, w Hiszpanii - o 138,6%, a we Francji - o 74,9%. W innych krajach średni wzrost liczby użytkowników wyniósł 24%.

Duże zainteresowanie Fuelio przełożyło się na dodatkowe funkcje w najnowszej wersji aplikacji:

Teraz o wiele łatwiej można przekazywać informacje o cenach paliw innym użytkownikom. Ponadto dodaliśmy nowe opcje filtrowania do mapy, aby można było przeglądać stacje wg popularności (najczęściej wybierane stacje) lub oceny. Ponadto można sprawdzać aktualne ceny. Użytkownicy mogą zobaczyć średnią cenę paliwa, co pozwala porównać ceny w różnych regionach

- wyjaśnia Adrian Kajda, twórca Fuelio.

Aktualnie aplikacja jest dostępna w 40 krajach. W ostatnich tygodniach podjęto decyzję o usunięciu jej z ze sklepów z aplikacjami w Rosji i Białorusi.