Polska będzie sercem Netflixa w Europie. Wydatki sięgnęły pół miliarda złotych!

Wszyscy pamiętamy szum wokół pierwszego serialu oryginalnego Netflix w Polsce. Zainteresowanie "1983" było ogromne, ale serial nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Trudno też nie odnieść wrażenia, że odbiór tego serialu wpłynął na to, jak Netflix planował swoje kolejne działania w naszym kraju. Kilka projektów prawdopodobnie zostało anulowanych, a inne zainicjowane, bo na następną polską produkcję czekaliśmy nieco dłużej, niż się spodziewano. W późniejszym etapie działalność Netfliksa w Polsce ruszyła jak lawina, ponieważ gigant zaczął nabywać prawa do dystrybucji lokalnych tytułów, które Polacy uwielbiają i zaczął kręcić bardziej globalne historie.

W podsumowaniu, którym dzieli się z nami platforma, czytamy że wydatki w okresie 2020-2021 sięgnęły aż 490 milionów złotych. Działalność firmy w Polsce stworzyła 2600 miejsc pracy, a o tym jak bardzo serio Netflix traktuje Polskę i nasz region, najlepiej świadcząplany otwarcia biura w Warszawie. Nie będzie to jednak siedziba skupiona tylko nad operacjami nad Wisłą, ponieważ właśnie ze stolicy Polski prowadzone będą działania w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Polska stała się dla nas kluczowym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę polskich produkcji, nadszedł właściwy moment, aby jeszcze bardziej zbliżyć się do lokalnej branży kreatywnej i filmowej. Biuro Netflix w Warszawie to naturalny krok w naszym rozwoju, który znacznie ułatwi budowanie długoterminowej współpracy w regionie i wzmocni istniejące relacje, tworząc szerokie możliwości dla twórców i producentów. Kreatywność i potencjał branży sprawiają, że Warszawa jest doskonałym punktem do prowadzenia biznesu na całą Europę Środkowo-Wschodnią – mówi Larry Tanz, Vice President, Head of Original Series, EMEA at Netflix.

Na przestrzeni wspomnianych dwóch lat Netflix wyprodukował między innymi "Sexify", który zdołał trafić na listę TOP 10 serwisu w 80 krajach wokół globu. Tytuł powędrował na 1. miejsce rankingu w 20 krajach, w tym we Włoszech, Indiach, Egipcie i Dominikanie. Drugą produkcją zrealizowaną w historii w Polsce był serial "W głębi lasu", który powstał na podstawie książki Harlana Cobena. On również zdołał podbić ranking Top 10 w około 40 krajach, w tym w Brazyli, Francji, Grecji, Polska, Argentynie, Wielkiej Brytani i Irlandii. Na naszym podwórku przygotowano też typowo polską produkcję: "Kajko i Kokosz" bazując na znanej serii. Była to też pierwsza polska animacja Netfliksa.

Ale Netflix podkreśla, że działalność w Polsce nie ogranicza się tylko do produkcji seriali i filmów, bo już w 2020 rozpoczęto współpracę z z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych (KIPA). Utworzono wtedy fundusz z myślą o najbardziej poszkodowanych pracownikach branży telewizyjnej i filmowej w związku z wstrzymaniem produkcji z powodu pandemii koronawirusa. Netflix przeznaczył wtedy kwotę 2,5 mln złotych, a w kolejnym etapie współpracy eksperci Netflix prowadzili szkolenia w ramach Netflix Day podczas KIPA Film Financial Lab, kursu poświęconego obsłudze serwisowej międzynarodowych produkcji filmowych oraz koprodukcjom, z naciskiem na kwestie finansowe. W tym roku Netflix rozpoczął współpracę ze Szkołą Filmową w Łodzi, co ma pozwolić na odkrywanie i wspieranie młodych talentów i stworzenie im szans na doskonalenie praktycznych kompetencji zawodowych.

Teraz Netflix stawia niejako kropkę nad i dla swoich działań w naszym regionie zapowiadając otwarcie biura. Platforma nie dokonuje takich działań w każdym kraju, gdzie jest obecna, więc jest to znaczący krok i potwierdzenie zaangażowania Netfliksa w operacje w Polsce i innych krajach regionu, a także deklaracja chęci powrotu do pracy w placówkach firmy, co było ograniczane w ostatnich dwóch latach.

Otwarcie stałego biura w Warszawie jednego z światowych liderów OTT oznacza, że Polska jest jednym z bardziej rozwojowych rynków produkcji audiowizualnych w Europie. Traktowana jest jako poważny, długofalowy partner. Będzie lokalizacją większej ilości realizowanych projektów. A nowe projekty to miejsca pracy, większy transfer środków, nowe możliwości kreatywne. Cieszymy się, że rynek polski, polscy producenci, mają coraz więcej partnerów finansujących produkcję z rynków zagranicznych – to pobudza gospodarkę oraz rozwój sektora jako takiego. To ważny sygnał dla nas wszystkich ugruntowujący pozycję rodzimego sektora audiowizualnego w naszym regionie Europy – mówi Alicja Grawon-Jaksik, Prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych.

Wśród zapowiedzi na 2021 rok nie brakowało mocnych premier, jak i rozczarowań, więc jestem tym bardziej ciekaw tego, co Netflix pokaże nam w nadchodzących miesiącach. Jak na razie lista zapowiedzianych produkcji z Polski nie jest zbyt obszerna, ale wkrótce powinno się to zmienić - Netflix ma w zwyczaju prezentować swój szeroki plan działań z pewnym wyprzedzeniem. Można więc być pewnym, że kwota inwestycji w Polsce niedługo znacząco wzrośnie.