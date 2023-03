To pierwsza okazja, by w końcu poznać szczegóły na temat drugiej odsłony brutalnego city buildera.

Frostpunk 2 nadchodzi wielkimi krokami, ale wciąż niewiele wiadomo o kontynuacji hitowej strategii od 11 bit studios. Zmieni się to już w przyszłym miesiącu z powodu otwartych testów stacjonarnych, na które developer zaprasza wszystkich chętnych.

Testy otwarte dla wszystkich, ale jest jeden warunek

Pierwsza odsłona postapokaliptycznego city buildera zebrała świetne opinie od graczy i recenzentów. Słysząc Frostpunk widzę dojrzałą (i nierzadko brutalną) fabułę, wciągającą mechanikę zarządzania miastem oraz przejmujące zimno, które wręcz wylewa się z ekranu. Czy „dwójka” utrzyma ten poziom? Tego przekonamy się już na początku kwietnia, dzięki otwartym testom.

Oficjalny profil 11 but studios na Twitterze opublikował zaproszenie do wzięcia udziału w pierwszych publicznych testach Frostpunk 2, które odbędą się w dniach 1-2 kwietnia. Jak się zapisać? Wystarczy wypełnić krótką ankietę pod tym adresem i spełnić jeden ważny warunek – osobiście pojawić się w Warszawie. To niestety jedyna opcja, bo przedpremierowa wersja zostanie udostępniona tylko osobom, które stawią się w biurze developera. Czego twórcy oczekują w zamian? Tylko opinii na temat gry i opisu wrażeń z testowania nowej odsłony. Miejmy nadzieję, że testerzy nie usłyszą na miejscu „Prima Aprilis”. Wszakże data rozpoczęcia inicjatywy może budzić podejrzenia ;)