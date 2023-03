Ulubiony symulator miast jeszcze w tym roku z kotynuacją. Nadchodzi Cities: Skylines II!

Na tę zapowiedź czekali wszyscy miłośnicy marki. Cities: Skylines doczeka się kontynuacji — i to jeszcze w tym roku!

Cities: Skylines to jedna z tych gier, która jest jak narkotyk i wehikuł czasu w jednym. Siadasz "tylko na pięć minut", mija kilka godzin — a oderwać się wciąż nie można. Kto grał, ten pewnie wie jak wciąga ta zabawa. Mimo że ma na swoim koncie już kilka dobrych lat — dzięki kolejnym dodatkom wciąga bez reszty. Ale jeżeli patrząc na pierwsze Cities: Skylines myślicie sobie że czas ruszyć naprzód i zaserwować graczom nieco współczesności to... dobrze się składa. Bowiem Paradox zapowiedział dziś oficjalnie kontynuacje. Tak, oczy was nie mylą: Cities: Skylines II oficjalnie nadchodzi!

Cities: Skylines II — więcej, lepiej, ładniej

Budowanie możliwie jak najprężniej działającej metropolii ma w kontynuacji wkroczyć na jeszcze wyższy poziom. Wszystko to dzięki jeszcze bardziej rozbudowanym opcjom modyfikacji. I choć nie byli oni dotychczas zbyt wylewni jeśli chodzi o chwalenie się nowościami, to już teraz wiadomo że do gry wprowadzone zostaną pory roku — rzecz na którą fani produkcji czekali od dawna. Ponadto doczekamy się zaawansowanych opcji tworzenia systemu transportu.

Jeśli potrafisz o tym marzyć, potrafisz to zbudować!

Stwórz i zarządzaj swoim własnym miastem bez ograniczeń. Oferując głęboką symulację i żywą gospodarkę, Cities: Skylines II rzuci wyzwanie Twoim umiejętnościom podejmowania decyzji i pozwoli Ci zbudować miasta Twoich marzeń. Przygotuj się na nową epicką skalę w najbardziej realistycznej grze typu city builder - ever.

Mimo że nie padła konkretna data, twórcy zapowiedzieli że Cities: Skylines II trafi w nasze ręce jeszcze w tym roku na wszystkie wiodące platformy — PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC. Wisienką na torcie jest zapowiedź jego obecności w usłudze Xbox Game Pass w dniu premiery!