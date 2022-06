FREE NOW jedzie w Polskę. Usługa dostępna w nowych miastach

W tym roku to już kolejne rozszerzenie usług FREE NOW w nowych miastach Polski. Pod koniec stycznia taksówki z charakterystycznym logo zawitały do Lublina, Rzeszowa, Białegostoku i Bydgoszczy dołączając do Warszawy, Trójmiasta, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Katowic (i GOP) oraz Łodzi. Dziś firma poinformowała o nowych miastach, w których będzie można skorzystać z jej usług przewozu osób.

FREE NOW od 1 czerwca dostępne jest także w Szczecinie, Kielcach, Radomiu, Częstochowie oraz Olsztynie. Łącznie, dostępność platformy obejmuje już 18 polskich miast, w których oferuje przejazdy z kierowcą. W pięciu z nich można też skorzystać z wynajmu hulajnóg, które wcześniej dostępny były w osobnych aplikacjach Dott i TIER.

FREE NOW rośnie w siłę. Z przewozu osób skorzystają mieszkańcy kolejnych polskich miast

2022 rok rozpoczęliśmy startem naszej usługi w 4 nowych lokalizacjach, które okazały się zdecydowanym sukcesem. Od tego czasu w tych miastach realizujemy już zbliżone liczby kursów do lokalizacji, w których nasza usługa działa już od dawna. To dowód na to, że mieszkańcy polskich aglomeracji, zwłaszcza po okresie pandemii, oczekują rozwiązań, które pozwolą im wygodnie i szybko zamawiać przejazdy przez aplikację. Obserwujemy stały wzrost popytu na mobilność miejską i z miesiąca na miesiąc notujemy rekordowe liczby zamówień przejazdów. Dlatego zdecydowaliśmy się dalej uzupełnić polską mapę FREE NOW o 5 kolejnych lokalizacji, które są równie obiecujące pod kątem wolumenu zamówień

- mówi Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FREE NOW w Polsce.

Wraz ze startem usługi w Szczecinie, Kielcach, Radomiu, Częstochowie i Olsztynie podróżni skorzystają ze specjalnej oferty umożliwiającej skorzystanie z przejazdów za połowę ceny. Firma zapewnia też atrakcyjne bonusy dla kierowców, które będą doliczane do każdego wykonanego kursu.