Taksówki FREE NOW pojawiają się na ulicach czterech nowych miast w Polsce

Po trudnym okresie dla korporacji taksówkarskich, jakim była/jest, ale już w mniejszym stopniu pandemia, wracają niejako do życia i jedna z nich zapowiedziała właśnie dalszą ekspansję w Polsce.

Do tej pory, przez te 10 lat działalności (wcześniej jako mytaxi), z taksówek FREE NOW mogli korzystać mieszkańcy 7 aglomeracji: Warszawy, Trójmiasta, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Katowic (i GOP) oraz Łodzi. Dziś swój zasięg FREE NOW poszerza o kolejne trzy lokalizacje: Lublin, Rzeszów, Białystok i Bydgoszcz, tym samym dostępne jest już dokładnie w 13 miastach w Polsce.

Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FREE NOW w Polsce:

Rok 2021 zakończyliśmy rekordową liczbą przejazdów i odbudowaliśmy nasz wolumen zamówień od początków pandemii. Te wyniki upewniły nas w decyzji o udostępnieniu FREE NOW w kolejnych miastach w Polsce. To bardzo obiecujące lokalizacje, w których rynek przewozów rośnie dynamicznie, a mieszkańcy coraz chętniej korzystają z aplikacji do zamawiania przejazdów. Jesteśmy przekonani, że mieszkańcy Lublina, Rzeszowa, Bydgoszczy i Białegostoku pokochają naszą usługę, bo zapewniamy wygodę, przystępne ceny znane z góry, szybkość i bezpieczeństwo.

Na start we wszystkich nowych miastach FREE NOW rozpoczyna współpracę z setką kierowców, jednak w całym 2022 roku planują zatrudnić ponad tysiąc nowych osób, którym obiecują konkurencyjne warunki prowizyjne i atrakcyjne bonusy do każdego zlecenia po rozpoczęciu współpracy.

Z kolei mieszkańcy Lublina, Rzeszowa, Bydgoszczy i Białegostoku będą mogli przez jakiś czas korzystać z przejazdów 50% tańszych w taryfie Lite, czyli w opcji z wyświetlaniem ceny przed rozpoczęciem kursu.

Dla przypomnienia oprócz taksówek w aplikacji FREE NOW możemy już wypożyczać hulajnogi elektryczne od operatora Dott i TIER, którzy odpowiadają za 1/3 wszystkich jednośladów dostępnych w Polsce. W planach natomiast jest integracja z kolejnymi operatorami elektrycznych hulajnóg, skuterów, rowerów oraz carsharingu.

Źródło: FREE NOW.