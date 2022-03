Firmy reagują na wydarzenia w Ukrainie i na wiele sposobów organizują pomoc. Bolt m. in. przekazuje 5% z każdego zamówienia w Europie (obecnie 1 mln euro), Uber przeznaczy 2 mln złotych na wsparcie, a Free Now pomoże dotrzeć na granicę i przemieszczać się po Polsce.

Planowane 5 mln euro pomocy od Bolta. Zerowa prowizja dla pracowników w Ukrainie

Wszystkie trzy firmy ogłosiły różne metody wsparcia. Bolt zadeklarował przekazanie 5% wartości każdego zamówienia w Europie na rzecz organizacji pozarządowych, wspierających Ukrainę i jej mieszkańców, włączając w to Czerwony Krzyż. Dotyczy to każdej z pięciu usług - taxi, wynajem hulajnóg, dostawy jedzenia, dostawy zakupów spożywczych i car-sharing. Akcja potrwa dwa tygodnie i w sumie ma to złożyć się na kwotę minimum 5 mln euro.

Już teraz przekazana została pierwszya transza 1 milion euro. Dodatkowo, Bolt wycofuje wyprodukowane w Rosji lub powiązane z rosyjskimi firmami towary z Bolt Marketu, a działalność Bolt na Białorusi została zawieszona. Firma jest w stałym kontakcie z pracownikami w Ukrainie oferując im każdą możliwą formę wsparcia. Ponad setka może pracować zdalnie z i spoza terenów Ukrainy, a w razie potrzeby Bolt zapewnia środki na relokację. Działalność w Ukrainie jest kontynuowana, co ma pozwolić na wsparcie utrudnionego transpotu - prowizje za przejazd zostały zredukowane do zera. Mamy nadzieję, że wszyscy pracownicy Bolta i dziesiątki tysięcy kierowców, kurierów i restauracji partnerskich oraz wszyscy w Ukrainie będą bezpieczni. - czytamy w komunikacie.

2 mln złotych i bezpłatne przejazdy od Ubera

Uber już w nadchodzących dniach ma przekazać 2 mln złotych na wsparcie w regionie, a dodatkowo firma organizuje różne sposoby na niesienie pomocy potrzebnym. Używając odpowiedniego kodu możecie za darmo dotrzeć do jednego z punktów PCK, a także na granicę przy odpowiednich przejściach granicznych - użycie kodu pozwala na bezpłatny przejazd do celu i na powrót do miasta. Szczegóły znajdziecie na stronie Ubera. Minione dni pokazały jak wspaniale nasza społeczność potrafi się jednoczyć. Cieszymy się, że w tych trudnych chwilach możemy służyć pomocą, wykorzystując naszą technologię w dobrym celu. Zachęcamy do przyłączenia się i pomagania na miarę własnych możliwości. - komunikat Ubera.

Darmowe przejazdy od Free Now. 1 mln euro na pomoc już przekazane

Free Now decyduje się na pomoc w przemieszczaniu się po mieście dla osób, które przybywają z Ukrainy do 13 polskich miast - każdy z wolontariuszy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych mogą liczyć na pakiet darmowych przejazdów. Te można rozdysponować pomiędzy podopiecznych z Ukrainy. Wszelkie szczegóły znajdziecie na dedykowanej stronie Free Now. Oprócz tego, Free Now w kooperacji z partnerami flotowymi oferuje dofinansowanie do przejazdów na granicę polsko-ukraińską dla kierowców, którzy się na nią wybierają. Warto dodać, że Free Now wraz ze swoimi udziałowcami przekazało już ponad 1 mln euro na pomoc dla obywateli Ukrainy. FREE NOW solidaryzuje się ze społecznością ukraińską i na bieżąco podejmuje działania, które mogą mieć wymiar realnej i trafionej pomocy - brzmi początek komunikatu.

