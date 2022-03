Przejazdy FREE NOW będą bezpieczne dla kobiet. Oto nowa funkcja "dla niej"

Wydawało by się, że firmy zajmujące się przewozem osób po batalii stoczonej z korporacjami taksówkarskimi, będą miały chwile oddechu. Jednak na drodze do absolutnego sukcesu i poprawy reputacji stanęła kolejna przeszkoda. Od jakiegoś czasu możemy zanotować, że w sieci pojawia się coraz więcej informacji o gwałtach na pasażerkach korzystających z przewozów realizowanych za pośrednictwem aplikacji takich firm jak Bolt czy Uber. Sami nawet zapytaliśmy polskie przedstawicielstwo obu firm o to, w jaki sposób reagują na te doniesienia i jak chcą im zapobiec w przyszłości. Niedawno natomiast serwis TVN wyemitował program poświęcony właśnie tematyce napaści seksualnych w pojazdach zamawianych przez aplikacje. Problem więc jest i jest poważny, dlatego firma FREE NOW zdecydowała się na niego zareagować.

Przejazdy "dla niej". FREE NOW chce zapewnić kobietom bezpieczeństwo

Jak możemy przeczytać w informacji prasowej, którą dostarczyła firma, "Dla niej” to nowa usługa w aplikacji FREE NOW, przeznaczona wyłącznie dla pasażerek, które chcą zamówić przejazd z kierowczynią taxi. To pierwsza tego typu usługa w Polsce, a jej celem jest promowanie kobiet w zawodach postrzeganych stereotypowo jako męskie, a także udostępnienie alternatywy dla tych pasażerek i kierowczyń, które preferują przejazd z kobietą. Aż 95% badanych kierowczyń współpracujących z platformą FREE NOW przyznaje, że pasażerki czują się bardziej komfortowo jadąc z kobietą, a 82% zgadza się, że taka usługa pozytywnie wpłynie na promowanie kobiet w branży taxi". Usługa jest póki co testowana na terenie Trójmiasta, ale korporacja nie wyklucza udostępnienie jej także w innych regionach kraju.

O ile FREE NOW może mówić, że głównym celem programu jest "promowanie zawodu kierowczyń", jasnym jest, że jest to odpowiedź na ostatnie wydarzenia i próba przyciągnięcia do FREE NOW kobiet, które boją się o swoje bezpieczeństwo i nie chcą przez to korzystać z aplikacji Bolt czy Uber. I to odpowiedź, moim zdaniem, skuteczna. Oczywiście, można się zżymać, że jest to seksizm (bo jest - wyobraźcie sobie, co by było, gdyby powstała taka opcja wyłącznie dla mężczyzn) natomiast powstanie i ewentualny sukces takiego trybu pokazuje, że przewozy osób zawiodły w jednym kluczowym aspekcie. Bolt i Uber mogą zapewniać o wszystkich procedurach rekrutacyjnych dla kierowców, ale jeżeli "dla niej" odniesie sukces, będzie to pokazywało, że ludzie zwyczajnie nie ufają osobom, które realizują te kursy. Czy jest to spowodowane rasizmem (umówmy się, w Bolcie czy Uberze dużo łatwiej trafić na obcokrajowca) czy też brakiem zaufania do korporacyjnych procedur - to już inna kwestia.

Co teraz? Są dwie opcje. Jeżeli "dla niej" zacznie odciągać klientów od Bolta czy Ubera, niewykluczone, że te firmy również wprowadzą taki tryb, dodatkowo pokazując, że nawet same nie wierzą w swoje procedury i swoich kierowców. Na przeszkodzie może stanąć jednak fakt, że kierowczyń... po prostu jest mało. W mojej dosyć bogatej historii korzystania z tego typu usług ani razu nie trafiła mi się kierowczynią (chociaż sam wolę używać terminu kobieta-kierowca). Nie znaczy to, że ich nie ma, ale nawet samo FREE NOW przyznało, że ze względu na braki kadrowe w tym zakresie czas oczekiwania może się wydłużyć. Nie zmienią się za to ceny, co z kolei bardzo dobrze wróży temu trybowi, ponieważ jeżeli nie ma różnicy w cenie, można wybrać opcję która z definicji będzie bezpieczniejsza.

Innymi słowy - dobry ruch FREE NOW i (trochę) szach mat dla konkurencji. Jeżeli funkcja pojawi się w Warszawie, myślę, że będę namawiał swoje znajome do skorzystania z tej opcji. A Wy?