Roblox został zakazany, bo stanowi niebezpieczeństwo dla dzieci

Roblox to obecnie jedna z najpopularniejszych gier – a w zasadzie platform gamingowych – pośród najmłodszych użytkowników. W kategorii popularności może śmiało rywalizować z Minecraftem czy Fortnite, a dzięki współpracy z takimi markami jak Samsung czy celebrytami jak Kizo produkcja stała się też popkulturowym fenomenem. Niestety treści z gatunku family friendly i kolorowa otoczka nie oznaczają, że dzieci mogą czuć się tam w stu procentach bezpiecznie. Jeden z niedawno opublikowanych raportów wykazał bowiem, że grasują tam osoby o bardzo złych intencjach. Z uwagi na to Turcja zdecydowała się całkowicie zablokować Roblox na terenie kraju.

Sprzeciw twórców wydaje się daremny. Turcy już nie zagrają w Roblox

W ubiegłym miesiącu Bloomberg wypuścił raport, który powinien dać do myślenia rodzicom pociech, zagrywających się w Roblox. Okazuje się bowiem, że tylko w samym 2023 roku zgłoszono ponad 13 000 incydentów związanych z seksualnym wykorzystywaniem najmłodszych, co doprowadziło do aresztowania 24 osób w USA. W tym samym roku grupa rodziców złożyła pozew przeciwko twórcom gry, z powodu niewystarczających mechanizmów ochrony dzieci.

Turecki rząd wziął to wszystko na warsztat i zdecydował się podjąć drastyczne kroki. Na początku tygodnia podjęto decyzję o całkowitym zakazie Roblox ze względu na treści, które „mogą prowadzić do wykorzystywania dzieci” – jak przekazał w mediach Yılmaz Tunç, turecki minister sprawiedliwości.

Stojąca za grą firma Roblox Corporation zdecydowanie się tym zarzutom sprzeciwiła. Przekazano, że gra posiada wiele funkcji specjalnie zaprojektowanych pod kątem ochrony nieletnich, oraz narzędzia umożliwiające rodzicom wgląd w treści, które trafiają do ich dzieci. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy turecki rząd będzie skłonny do negocjacji.

