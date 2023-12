Tak wygląda Fallout od Amazon Prime Video. Mamy pierwszy zwiastun!

Jak pisałem kilka dni temu przy okazji tekstu o pierwszych zdjęciach z serialu "Fallout", ekranizacje gier wideo często wzbudzają ogromne kontrowersje. Niektóre są wielkimi hitami, niektóre kompletnymi porażkami. Nie da się jednak ukryć, że gracze chcą tego typu produkcji i najpopularniejsze platformy VOD gotowe są na podjęcie ryzyka i sprawdzenie, czy przeniesienie gry do świata filmu lub serialu się opłaca. Na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy kilka produkcji, które stały na naprawdę wysokim poziomie. Mieliśmy jednak też takie, o których lepiej zapomnieć.

Jak będzie w przypadku "Fallout", które powstaje na podstawie popularnej serii gier, której pierwszy tytuł zadebiutował na rynku w 1997 r. a na przestrzeni ostatnich 26 lat mieliśmy ponad 10 różnych gier? Trudno wnioskować już teraz, ale udostępniony właśnie zwiastun daje nadzieję, że będziemy mieć do czynienia z serialem na całkiem wysokim poziomie - przynajmniej od strony wizualnej. Amazon nie oszczędzał na budżecie, co widać po efektach specjalnych. Oby jednak nie powtórzono błędu, jak w przypadku nowego serialu ze świata "Władcy Pierścieni", który wyglądał fantastycznie, jednak tracił na jakości ze względu na bardzo przeciętny scenariusz.

Fallout od Amazon Prime Video. Pierwszy zwiastun już dostępny

Choć to dopiero pierwszy teaser, 2,5 minutowy materiał rzuca światło na świat Fallout oraz naszych głównych bohaterów, w tym Lucy, która po raz pierwszy w życiu opuszcza schron przeciwatomowy, w którym się urodziła i spędziła swoje dotychczasowe życie. Świat w który wkracza nie jest tym, czego się spodziewała. Postapokaliptyczne Stany Zjednoczone pełne są niebezpieczeństw, na które nie jest gotowa. Wiemy też, że Lucy nie będzie jedyną postacią, które losy będziemy śledzić w tej serii. Ghoul, w którego wciela się Walton Goggins, to rewolwerowiec zmagający się z codziennością, natomiast Maximus (w tej roli Aaron Moten) bardzo chce zaimponować swoim przełożonym i pragnie dołączyć do oddziału Brotherhood of Steel. Na ekranie nie zabraknie jednak znanych nazwisk, w tym Michaela Emersona, którego widzowie zapewne znają z seriali "Lost: Zagubieni", czy "Impersonalni" ("Person of Interest").

Fallout od Amazon Prime Video. Kiedy premiera?

Showrunnerami Fallout są Geneva Robertson-Dworet i Graham Wagner, a producentami Jonathan Nolan, Lisa Joy, Athena Wickham, Todd Howard oraz James Altman. W serialu grają Ella Purnell, Walton Goggins, Aaron Moten, Moisés Arias, Kyle MacLachlan, Sarita Choudhury, Michael Emerson, Leslie Uggams, Frances Turner, Dave Register, Zach Cherry, Johnny Pemberton, Rodrigo Luzzi, Annabel O'Hagan oraz Xelia Mendes-Jones. Za produkcję odpowiada Amazon MGM Studios oraz Kilter Films przy współpracy ekip z Bethesda Game Studios oraz Bethesda Softworks.

Fallout od Amazon Prime Video zadebiutuje dopiero w przyszłym roku, ale widać, że kampania marketingowa powoli nabiera rozpędu i platforma przygotowuje widzów na widowisko, które ma szansę przyciągnąć przed ekrany nie tylko fanów serii gier, ale także widzów, którzy szukają interesującego tytułu osadzonego w postapokaliptycznym świecie. Premiera pierwszego odcinka zaplanowana jest na 12 kwietnia 2024 r. Przed nami więc kilka miesięcy odkrywania kolejnych kart.