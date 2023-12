Zabezpieczenie aplikacji hasłem: Podpowiadamy, jak to zrobić na iPhonie

Bezpieczeństwo danych cyfrowych jest dziś bardzo ważnym aspektem naszego życia online. Nieautoryzowany dostęp do kont może mieć niestety realny i bardzo negatywny wpływ na to, co dzieje się w realu. Szukasz dodatkowej warstwy ochronnej dla swojego iPhone'a? Zabezpiecz aplikacje hasłem. W tym poradniku podpowiadamy, jak to zrobić.

Jak zabezpieczyć aplikacje hasłem na iOS?

Zabezpieczanie aplikacji na urządzeniach iOS może być skutecznym sposobem na zwiększenie ochrony prywatności. Chociaż Apple nie zapewnia oficjalnej metody indywidualnego blokowania poszczególnych usług lub narzędzi za pomocą hasła, istnieją sposoby, które pozwalają to zrobić. Zanim wyjaśnimy kroki, które pokazują jak to zrobić, przeanalizujmy kilka hipotetycznych sytuacji, gdzie dodatkowa ochrona może nam się przydać.

Po co mi dodatkowe hasło na aplikacje w iPhonie?

Indywidualne hasła dla poszczególnych aplikacji na urządzeniach z systemem iOS to większa kontrola i skuteczniejsza ochrona prywatności. Jeśli telefon wpadnie w niepowołane ręce, trudniej będzie wykorzystać go w sposób, który może Ci zaszkodzić. Oto przykładowe sytuacje, w których taka funkcja może okazać się przydatna.

Serwis lub naprawa iPhone'a

Oddając telefon do serwisu lub naprawy nie mamy kontroli nad tym co dzieje się z urządzeniem. A przecież niemal wszystkie zainstalowane aplikacje przechowują jakieś informacje o nas. Zabezpieczenie poszczególnych usług za pomocą haseł daje większą pewność, że nikt nie uzyska dostępu do zdjęć lub historii rozmów.

iPhone w rękach dziecka

Rodzice często dają dzieciom swoje smartfony, włączając na nich gry lub bajki. Dodatkowe zabezpieczenie w postaci hasła pozwala kontrolować, które aplikacje są dostępne dla malucha. Dzięki temu przypadkowe skorzystanie z mikropłatności będzie znacznie mniej prawdopodobnym scenariuszem.

Użyczenie smartfona

Gdy pożyczamy komuś urządzenie, aby obejrzał zdjęcia lub wykonał połączenie, niekoniecznie chcemy, aby ta osoba miała dostęp do wszystkich naszych aplikacji. Zabezpieczenie niektórych z nich za pomocą haseł daje kontrolę nad tym, co można zobaczyć, a co pozostaje dostępne tylko dla właściciela iPhone'a.

Hasło na aplikacje w systemie iOS

Ustawienie hasła dla poszczególnych aplikacji na iOS jest możliwe po skorzystaniu z pewnego triku. Chodzi o kreatywne wykorzystanie narzędzia Czas przed ekranem.

Blokowanie aplikacji – Czas przed ekranem

Narzędzie Czas przed ekranem może posłużyć do ustawienia limitów czasowych dla aplikacji, co umożliwia ich blokowanie za pomocą hasła. Oto kroki:

Najpierw musisz ustawić kod Czasu przed ekranem Aby to zrobić wejdź w Ustawienia > Ograniczenia > Zablokuj ustawienia kod Czasu przed ekranem Wprowadź kod PIN, który umożliwi odblokowanie ekranu. Dla bezpieczeństwa podaj swoje dane konta iCloud. Jeśli zapomnisz kodu, będzie można go odzyskać. Teraz, wszystkie funkcje związane z Czasem przed ekranem są już chronione PINem.

Pora skonfigurować usługę dla poszczególnych aplikacji:

Otwórz aplikację Ustawienia. Wybierz Czas przed ekranem. Przejdź do sekcji Limity aplikacji i kliknij "Dodaj limit". Wybierz kategorię, do której należy aplikacja, którą chcesz zablokować (np. "Kreatywność" dla aplikacji ‌Zdjęcia). Wybierz aplikację, którą chcesz zablokować, a następnie kliknij "Dalej". Ustaw czas na 1 minutę. Dodaj limit. Włącz opcję "Blokuj po zakończeniu limitu". Powtórz te kroki, aby zablokować więcej aplikacji.

Po wygaśnięciu limitu czasowego, aby kontynuować korzystanie z aplikacji, konieczne będzie podanie kodu PIN.

Używanie zablokowanych aplikacji

Po ustawieniu limitów czasowych dla aplikacji dostęp do nich można będzie uzyskać poprzez wybranie opcji "Prośba o więcej czasu". Po wprowadzeniu kodu można odblokować aplikację na 15 minut, godzinę lub resztę dnia.

Zabezpieczanie aplikacji na iOS za pomocą funkcji Dostęp nadzorowany

Dostęp nadzorowany umożliwia zablokowanie dostępu do wszystkich aplikacji na urządzeniu, z wyjątkiem tej aktualnie otwartej. Wystarczy aktywować funkcję przed oddaniem telefonu komuś innemu do użytku tymczasowego. Aby to zrobić:

Przejdź do Ustawienia > Dostępność > Dostęp nadzorowany. Włącz funkcję. Ustaw PIN dostępowy w sekcji Ustawienia kodu. Możesz użyć 6 cyfr albo aktywować Face ID lub Touch ID.

Po uruchomieniu funkcji wystarczy trzykrotnie wcisnąć przycisk boczny w wybranej aplikacji, zanim przekażemy komuś iPhone'a. Narzędzie sprawia, że nie da się przejść do żadnej innej usługi. Jest to możliwe dopiero po podaniu 6-cyfrowego kodu.

Zewnętrzne narzędzia do blokowania aplikacji

W Google Play, czyli sklepie z aplikacjami dla smartfonów z Androidem, nie brakuje zewnętrznych narzędzi pozwalających stosować omawiane zabezpieczenia. A jak jest w przypadku systemu iOS? Istnieją aplikacje umożliwiające blokowanie aplikacji na iPhone'ach, jednak działają one jedynie na urządzeniach z jailbreakiem, czyli takich, w których usunięto ograniczenia narzucone przez Apple. Oficjalnie w App Store nie znajdziemy takich narzędzi. Warto jednak pamiętać, że jailbreakowanie smartfona może wpłynąć na poziom bezpieczeństwa, którego Apple nie gwarantuje, gdy ktoś decyduje się na skorzystanie z własnego jądra systemu. Łamanie zabezpieczeń iOS to coś, czym raczej nie powinni zajmować się użytkownicy bez specjalistycznej wiedzy.