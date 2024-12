Najpopularniejszy SUV Forda dostaje wersję elektryczną

Ford oficjalnie zaprezentował nowy, w pełni elektryczny model Puma Gen-E. Zbudowany jest on na tej samej platformie co wersja spalinowa, ale nie przeszkodziło to w osiągnięciu ciekawe specyfikacji.

Ford Puma Gen-E wyposażony jest w baterię, która zapewnia zasięg do 375 kilometrów na jednym ładowaniu (WLTP), a w warunkach miejskich nawet do 523 kilometrów, choć zapewne to bardziej pobożne życzenia. Przy baterii o pojemności 43 kWh oznaczałoby to zużycie energii poniżej 10 kWh/100 km co wydaje się mało prawdopodobne. Dzięki zastosowaniu ładowarki DC o mocy 100 kW, samochód można naładować od 10% do 80% w około 23 minuty. Alternatywnie, ładowanie AC o mocy 11 kW zajmuje około 5,5 godziny na pełne ładowanie od 10% do 100%.

Ford Puma Gen-E - dynamiczny nie tylko z wyglądu

Nowa wersja elektryczna zachowuje stylistykę swojego spalinowego poprzednika, wprowadzając jednocześnie unikalne elementy takie jak kolor lakieru Electric Yellow, który wyróżnia ją na drodze. Puma Gen-E jest produkowana na tej samej platformie co Ford E-Transit Courier, ale z wyglądu bardziej przypomina Mustanga Mach-E, ze swoim gładkim grillem. Model ten przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8 sekund, co czyni go dynamicznym i zwinnym pojazdem w typowej jeździe miejskiej. Duże wrażenie robi pojemność bagażnika, która wynosi 574 litry (z czego 145 litrów ma tzw. GigaBox pod podłogą). Co więcej udało się też wygospodarować dodatkowe 43-litry w schowku w przedniej części pojazdu, znanym jako "frunk".

W nowym Fordzie Puma Gen-E znajdziemy system infotainment SYNC 4, który oferuje nawigację w chmurze, bezprzewodowe połączenie z Apple CarPlay i Android Auto oraz wbudowaną asystentkę głosową Alexa. Przed kierowcą mamy cyfrowe zegary na ekranie o przekątnej 12 cali, a centralnie został umieszczony jeszcze większy wyświetlacz o przekątnej 12,8 cala. Co więcej nie jest on wysunięty ponad deskę rozdzielczą, więc nie powinien ograniczać widoczności. W kwestii bezpieczeństwa, samochód wyposażony jest w Inteligentny Adaptacyjny Tempomat, kamerę 360 stopni oraz reflektory LED Dynamic Matrix.

Ford Puma Gen-E będzie dostępny w cenie 35 000, a 40 000 euro. Pierwsze dostawy przewidywane są na wiosnę 2025 roku.