Ford odpuszcza inwestycje w elektryki i zarabia krocie

Jak informowałem pod koniec października zeszłego roku, Ford ku zaskoczeniu niektórych zdecydował się znacznie opóźnić planowane inwestycje w sprawie samochodów elektrycznych. Inwestycje te miały wartość około 12 miliardów dolarów. Warto zaznaczyć, że te odłożone w czasie inwestycje obejmowały także budowę drugiej fabryki akumulatorów, która miała powstać we współpracy z SK On w ramach umowy joint venture. Powodem takiego obrotu spraw jest… malejący popyt na samochody elektryczne klasy premium.

Dyrektor finansowy Forda, John Lawler, podkreślał już czas temu, że firma nie zamierza wycofywać się z elektryków „nowej generacji” i decyzja nie odnosi się do tego, że Ford przestaje wiązać swoją przyszłość z elektromobilnością — nic takiego nie ma miejsca. Mimo wszystko, Lawler wraz z dyrektorem generalnym Forda, Jimem Farleyem, przyznali, że chociaż sprzedaż pojazdów elektrycznych rośnie, to klienci nie są skłonni płacić wyższej ceny za elektryka niż za pojazdy spalinowe czy hybrydowe. To — naturalnie — wpływa negatywnie na zyski i Ford zaczął z tego względu obawiać się strat.

Ford osiągnął lepsze wyniki, niż sam zakładał

Teraz Ford ogłosił swoje wyniki za czwarty kwartał. Co ciekawe, koncern motoryzacyjny przewyższył szacunkowe przychody i zyski za ostatni kwartał zeszłego roku. Co więcej, Ford głośno mówi, że spodziewa się, że dynamika ta utrzyma się również w 2024 roku — właśnie pomimo tego znacznego opóźnienia inwestycji w pojazdy elektryczne.

Jak to jednak wygląda w liczbach? Ford sprzedał rekordową liczbę 25 637 pojazdów elektrycznych w ciągu ostatnich trzech miesięcy 2023 roku, co oznacza wzrost o 24 procent w skali rok do roku. Tym samym firma wyprzedziła swojego rywala, GM. F-150 Lightning wyprzedził R1T Riviana i stał się najlepiej sprzedającym się elektrycznym pickupem roku z liczbą 24 165 sprzedanych samochodów. Mustang Mach-E zajął drugie miejsce na podium najlepiej sprzedających się elektrycznych SUV-ów w USA, zaraz po Tesli Model Y — mowa tutaj o 40 771 sprzedanych modeli, co także jest rekordem. Gdyby tego było mało, Ford E-Transit był najlepiej sprzedającym się elektrycznym vanem. W ubiegłym roku sprzedano 7672 egzemplarze, co oznacza wzrost o 18 procent w porównaniu z 2022 rokiem.

W ogólnym rozrachunku, Ford może pochwalić się przychodami w czwartym kwartale na poziomie 46 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 4 procent w skali rok do roku. Początkowo szacowano, że zarobki będą na poziomie 43 miliardów dolarów, co sprawia, że Ford zarobił 3 miliardy USD więcej, niż zakładano. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w Q4 Ford odnotował stratę netto w wysokości 526 milionów dolarów z powodu korekty wynagrodzeń UAW w wysokości 1,7 miliarda dolarów. Przychody Forda za cały rok osiągnęły jednak poziom 176 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 11 procent. Jest to więc naprawdę imponujący wynik.

To nie koniec separacji na linii Ford - elektryki

Warto jednak zaznaczyć również, że w styczniu tego roku Ford ogłosił, że ogranicza produkcję F-150 Lightning ze względu na mniejszy popyt niż zakładano. Cięcie produkcji jest już drugim takim przypadkiem w ciągu niecałych pięciu miesięcy. Ford powiedział, że posunięcie to miało na celu „osiągnięcie optymalnej równowagi produkcji, wzrostu sprzedaży i rentowności”. Nie dziwi to, szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że dywizja samochodów elektrycznych Forda odnotowała w trzecim kwartale 2023 roku stratę w wysokości 1,3 miliarda dolarów. Była to większa strata niż w poprzednim, drugim kwartale, która i tak już była spora — wynosiła dokładnie 1,08 miliarda dolarów. Firma finalnie ma nadzieję osiągnąć 8-procentową marżę na EV przy strukturze kosztów odzwierciedlającej parytet cenowy z pojazdami spalinowymi — lecz aby to osiągnąć, Ford będzie musiał dokonać zmian konstrukcyjnych.

Wielkie zmiany, można powiedzieć, że pewnego rodzaju rewolucja — ale jak widać po czwartym kwartale 2023 roku, było to jak najbardziej słuszne podejście.

