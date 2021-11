Jak co miesiąc Amazon przygotował nie lada listę gier, które użytkownicy Prime'a będą mogli odebrać za darmo. Tym razem są to między innymi Football Manager 2021 i NFS: Hot Pursuit Remastered.

Nie tylko Epic Games rozdaje gry za darmo - w ostatnich miesiącach zwraca na siebie także oferta Prime Gaming, która po uruchomieniu usługi Amazon Prime w Polsce stała się bardzo popularna. Cena 49 zł za rok dostępu do darmowej wysyłki, promocji oraz filmów i seriali na Prime Video to nie lada gratka, a przecież właśnie Prime Gaming także wchodzi w skład usługi. Warto też pamiętać, że subskrybenci uzyskują równie status Prime na Twitchu oraz mogą lepiej wyposażać swoje postacie w grach dzięki darmowym broniom, postaciom, skórkom, wzmocnieniom i ulepszeniom, które są do odebrania na stronie.

Darmowe gry w Prime Gaming w grudniu 2021

W grudniu w ofercie darmowych gier pojawią się nie lada kąski. Na liście znalazły się bowiem gry:

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Frostpunk

Journey to the Savage Planet

Football Manager 2021

Morkredd

Spellcaster University

Youtubers Life

Stubbs the Zombie w Rebel Without a Pulse

Tales of Monkey Island Complete Pack

Każda z gier będzie mogła zostać przypisana do konta w sklepie z grami, np. Epic Games, więc w przyszłości nie będziemy musieli przedłużać subskrypcji Amazon Prime, by w nie grać. Szczegóły na temat Prime Gaming, także w języku polskim, dostępne są na dedykowanej stronie.

Źródło: pepper.