Tryb kariery w EA Sports FC 24 bez tajemnic. Football Manager z ładniejszą grafiką?

Nie ma wątpliwości, że zaraz po trybie sieciowym, to właśnie tryb kariery robi na graczach największe wrażenie. Jakie nowości nadchodzą w tym roku?

Kariera menedżera coraz bardziej stawia na realizm

Zacznijmy od ciekawszej części, której Electronic Arts poświęciło sporo czasu. Po pierwsze, wprowadzono trenerów, którzy pomogą w treningach naszego zespołu — od bramkarzy i obrońców, przez pomocników, aż po skrzydłowych i napastników — aby efekty na boisku były jeszcze lepszy. Takie rozwiązanie po pierwsze pozwoli na szybszy rozwój umiejętności zawodnika, wzrost oceny ogólnej, ale także dzięki temu nasi zawodnicy będą w formie przez lwią część sezonu, a może nawet i przez całą długość rozgrywek.

Trenerzy, tak samo jak skauci młodych zawodników, będą oceniani gwiazdkami — a im większe umiejętności, tym więcej trzeba takiemu trenerowi zapłacić. Wiele więc zależy również od finansów naszego klubu, ale to jak niemal ze wszystkim.

Do tego będziemy teraz dostawali raporty przedmeczowe z poradami, jak grać przeciwko nadchodzącemu rywalowi. Manchester City Pepa Guardioli będzie kurczowo trzymał się przy piłce, Real Madryt Carlo Ancelottiego będzie miał niezwykle silne i skuteczne kontrataki, a Barcelona Xaviego będzie najprawdopodobniej ustawiona w formacji 4-3-3 i będzie próbować tiki-taki. Na każdy mecz trzeba mieć zatem inny plan, a co za tym idzie, inne treningi przed meczem.

Do tego dodano możliwość oglądania spotkań z nowych perspektyw. Kamera telewizyjna może skupiać się tylko na wybranym zawodniku, jeśli będziemy chcieli koniecznie obserwować jednego gracza, a nawet oglądać mecz z perspektywy trybun czy linii bocznej, jako trener, na bieżąco dając rady piłkarzom i zmieniając style gry.

Kariera zawodnika również doczekała się immersyjnych zmian

Kariera zawodnika także nie pozostała bez zmian. W tym trybie dodano agentów, którzy będą wspierać naszego zawodnika przez całą karierę, pomagając osiągać mu cele sportowe i transferowe. Do tego wprowadzono ceremonię odebrania Złotej Piłki, a nawet specjalne gesty, decydowanie o zakupach, co przekłada się na charakter naszego zawodnika; a to wpływa na jego specjalne umiejętności.

Nowe karty Hero

Na sam koniec warto wspomnieć o nowych kartach Bohaterów, które zostaną wprowadzone w EA Sports FC 24. Są to:

Alex Scott (Anglia, 88);

Sonia Bompastor (Francja, 89);

Carlos Tévez (Argentyna, 90);

Wesley Sneijder (Holandia, 91);

Gianluca Vialli (Włochy, 91);

Bixente Lizarazu (Francja, 90);

Nwankwo Kanu (Nigeria, 87);

Nadine Keßler (Niemcy, 90);

Ludovic Giuly (Francja, 88);

John Arne Riise (Norwegia, 87);

Paulo Futre (Portugalia, 89);

Dimityr Berbatow (Bułgaria, 88);

Tomáš Rosický (Czechy, 88);

Jari Litmanen (Finlandia, 89);

Rui Costa (Portugalia, 89);

Vincent Kompany (Belgia, 89);

Steve McManaman (Anglia, 89);

DaMarcus Beasley (USA, 86);

Ramires (Brazylia, 87).

