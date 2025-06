Flagowy smartfon od Samsunga tuż za rogiem. Czegoś takiego jeszcze nie było

Składane smartfony nieustannie ewoluują. Kolejni giganci technologiczni z każdą generacją urządzeń wprowadzają zestaw usprawnień, które czynią te sprzęty jeszcze lepszymi, jeszcze bardziej dopracowanymi, jeszcze fajniejszymi. W tym roku Samsung szykuje prawdziwą rewolucję w temacie. Nadchodzący Galaxy Z Fold 7 ma być znacznie cieńszy od swoich poprzedników, a najnowsze materiały które trafiły do sieci ujawniają, jak bardzo wpłynie to na wygląd urządzenia. Samsung w końcu dogania konkurencję i nie da się ukryć, że nadchodzący składak wygląda niezwykle ciekawie i imponująco.

Cieńszy niż kiedykolwiek. Nowy Galaxy Z Fold zapowiada się znakomicie

Seria Galaxy Z Fold z roku na rok stawała się coraz smuklejsza i bardziej dopracowana pod każdym względem. Jednak dotychczasowe wysiłki Samsunga pozostawały w tyle za konkurencją, która najzwyczajniej w świecie wyprzedzała starania Koreańczyków. Galaxy Z Fold 7 ma jednak w temacie nieźle namieszać. Jak wynika z dotychczasowych plotek i przecieków, urządzenie w stanie zamkniętym ma mieć zaledwie 9 mm grubości, a po rozłożeniu – około 4,5 mm. To wartości, które naprawdę robią ogromne wrażenie i mają szansę zapewnić Samsungowi powrót na tron w segmencie składanych smartfonów. Taki design nie tylko poprawia estetykę, ale także komfort użytkowania. Smartfon będzie lżejszy, przez co trzymanie nawet większej konstrukcji stanie się znacznie wygodniejsze.

Źródło: https://www.dogdrip.net/639361111

Niedawno w sieci pojawiły się zdjęcia promocyjne stojaka na Galaxy Z Fold 7, który najprawdopodobniej trafi do sklepów stacjonarnych i salonów operatorów. Na nich wyraźnie widzimy, jak smukły jest nowy model w porównaniu do swojego poprzednika. Nawet zawias, który w poprzednich generacjach był dość masywny, teraz wygląda na znacznie mniejszy i bardziej dopracowany. Oczywiście, materiały marketingowe mogą nieco wyolbrzymiać faktyczny obraz, ale jeśli rzeczywisty design będzie zbliżony do tego, co widzimy, czeka nas prawdziwa gratka dla fanów technologii.

Samsung nie przestaje zaskakiwać. Firma już teraz podgrzewa atmosferę wokół nachodzącego składaka sugerując, że smartfon zostanie wyposażony w aparaty wspierane sztuczną inteligencją. To rozwiązanie ma pozwolić na robienie jeszcze lepszych zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych. Ponadto przecieki wskazują na nowe kolory obudowy, obsługę ładowania w standardzie „Qi2 Ready”, a także szerszy współczynnik proporcji wyświetlacza, co finalnie ma przełożyć się na bardziej komfortowe korzystanie z aplikacji i multimediów.

Samsung Galaxy Z Fold 7: premiera już za kilka tygodni!

Oficjalna prezentacja Galaxy Z Fold 7 ma odbyć się w wakacje - mówi się nawet o pierwszej połowie lipca, czyli nieco wcześniej niż w poprzednich latach. Samsung od dawna dba, by mówienie o letnich miesiącach jako sezonie ogórkowym było dość na wyrost - a w tym roku ma nie zostawić nam ani chwili na nudę. Może to lepiej - szczególnie, kiedy faktycznie ma dla nas jakieś produkty, które wprowadzą małą-wielką rewolucję!