Samsung miażdży konkurencję. Fani są zgodni, tej funkcji nikt nie przebije

Co mają wspólnego koncerty i Samsung? Najwyraźniej obydwie rzeczy idą ze sobą w parze podczas wielkich widowisk. Zaskakująco to właśnie modele Galaxy S22 czy S23 są rozrywane przez fanów, którzy chcą uwiecznić wspaniałe chwile.

W świecie k-popu, gdzie każdy detal ma znaczenie, fani poszukujący idealnego ujęcia swojego idola napędzają dynamicznie rozwijający się rynek... Wynajmu smartfonów Samsung Galaxy! Dzięki zaawansowanym funkcjom fotograficznym, takim jak 10-krotny zoom optyczny modele Galaxy S23 Ultra, S24 Ultra i inne stały się nieodzownym elementem koncertowego wyposażenia fanów.

Nowy niezbędnik koncertowy – Samsung miażdży konkurencję

Uczestnictwo w k-popowym koncercie to nie tylko muzyczne widowisko, ale także okazja do uwiecznienia niezapomnianych chwil. Dla wielu fanów, zwłaszcza tych siedzących dalej od sceny, standardowe smartfony – a nawet topowe flagowce jak iPhone – nie spełniają oczekiwań w zakresie jakości zoomu. W odpowiedzi na te potrzeby, firmy takie jak Snapshoot, Woori Mobile Service i Forholiday oferują wynajem nowszych modeli Samsung Galaxy z dobrej jakości zoomem. Od Galaxy S22 po ubiegłoroczne Galaxy S24.

"Kiedy Samsung wydał S22 Ultra, ich slogan kampanii reklamowej kładł szczególny nacisk na możliwość sfotografowania powierzchni Księżyca. Fani szybko ogarnęli, że taki zaawansowany aparat może im pomóc uchwycić czysty obraz ich idoli", mówi właściciel Snapshoota, Mingwan Jeong

Snapshoot, założona w 2022 roku, rozpoczęła działalność z zaledwie 10 telefonami, a obecnie posiada setki urządzeń w swojej ofercie. Woori Mobile Service, z punktami odbioru w Seulu i na lotnisku Incheon, przyciąga zarówno lokalnych, jak i zagranicznych klientów. Forholiday, oferując wynajem przez platformę Klook, obsłużyła już ponad 2000 klientów.

Technologia w służbie fanów i wizerunku marki

Wynajęcie telefonu okazało się strzałem w dziesiątkę, gdyż zapisanie wysokiej jakości wspomnień jest dla fanów o wiele ważniejsze, niż wyłożenie wysokich kwot za wynajem. Szczególnie jeżeli popatrzy się na to z perspektywy zakupu drogiego urządzenia na stałe. Wtedy zapłacenie czegoś pomiędzy 22 a 37 dolarami za dobę, staje się niewielkim wydatkiem. Jak zauważyła Ghia Hong, twórczyni treści z Malezji, jej iPhone 11 nie spełniał oczekiwań w zakresie zoomu, co skłoniło ją do wynajmu Galaxy S25 na koncert BTS.

"Posiadam iPhone'a 11, który działa całkiem dobrze, za wyjątkiem aparatu, który jest ograniczony do potrójnego zoomu, co oznacza, że nie ma szans na zdjęcia z bliska, jeżeli jest się poza lożą VIP. Wydanie tych pieniędzy było najlepszą decyzją"

Popularność wynajmu smartfonów Samsung wśród fanów k-popu przekłada się na pozytywny wizerunek marki. Samsung aktywnie współpracuje z artystami, sponsorując koncerty i angażując ich w kampanie reklamowe. Co może tłumaczyć, dlaczego pomimo podobnych parametrów, fani sięgają po Galaxy S zamiast Pixeli Google czy innych smartfonów. Przykładem głośnej kampanii jest zaangażowanie Felixa Lee z zespołu Stray Kids, który został ambasadorem marki i twarzą kampanii promującej Galaxy S25 Edge.

Wyzwania i kontrowersje dla marki

Mimo sukcesów, Samsung musi mierzyć się z pewnymi wyzwaniami. Niektórzy artyści, po zakończeniu kontraktów z firmą, wracają do korzystania z iPhone’ów, co może budzić pytania o trwałość lojalności wobec marki. Przykładem jest grupa BOYNEXTDOOR, której członkowie zostali zauważeni z iPhone’ami po zakończeniu współpracy z Samsungiem. Dodatkowo, w Korei Południowej iPhone’y cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży, co stanowi wyzwanie dla Samsunga w utrzymaniu pozycji lidera na rodzimym rynku.

Rosnący rynek wynajmu smartfonów Samsung Galaxy wśród fanów k-popu to przykład, jak technologia i kultura mogą się wzajemnie wspierać. Dzięki zaawansowanym funkcjom fotograficznym, fani mogą uwieczniać niezapomniane chwile z koncertów, a Samsung umacnia swoją pozycję jako preferowana marka w tym segmencie. Jednakże, aby utrzymać tę pozycję, firma musi nadal dostosowywać swoje strategie marketingowe i produktowe do zmieniających się oczekiwań konsumentów.

