Pomimo zawodu, jaki firma przyniosła fanom w ostatnich miesiącach, trudno jest powstrzymać napięcie ekscytacji związane z nadejściem kolejnej wersji nakładki Androida w wykonaniu Samsunga. Plotki zaostrzały apetyt na betę nowego systemu One UI 8 jeszcze w maju i wygląda na to, że rzutem na taśmę uda się spełnić tę wizję.

Aktualizacja Samsunga tuż za rogiem? Nowości się pojawią lada moment

Aktualizacja z One UI 7 do bety nowej wersji może stać się dostępna dosłownie w każdej chwili. Jak podaje portal 9to5Google, jednym z najmocniejszych argumentów jest informacja na oficjalnej stronie producenta, która została w ostatnim czasie zaktualizowana. To na niej, dla użytkowników całego świata stała się dostępna informacja o nowościach dotyczących programu beta. Jasno z niej wynika, że firma coś planuje i już teraz pomaga się każdemu przygotować do zainstalowania nowej wersji i czego należy oczekiwać.

Wiemy, że One UI 8 będzie kolejnym krokiem w stronę rozwoju systemu firmy. Z tego powodu producent nie bierze jeńców i od razu wrzuca wyższe obroty. Nakładka jest budowana na nadchodzącej aktualizacji Androida, czyli wersji Android 16. Jak podaje serwis Android Authority, w pewnych kwestiach można polegać na rutynie znanej z poprzednich lat i dzięki temu już teraz da się wskazać, które urządzenia będą mogły natychmiast zainstalować betę nowej wersji systemu operacyjnego.

Po tych wszystkich turbulencjach, producent najpewniej zechce najpierw udobruchać każdego, kto sięgną po flagowce z najwyższej półki. Zatem wzorem lat poprzednich, pierwsi w kolejce mogą się spokojnie ustawić właściciele Samsungów:

Galaxy S25,

Galaxy S25 Plus,

Galaxy S25 Ultra.

To właśnie na tych urządzeniach możemy się spodziewać wejścia bety One UI 8 w pierwszej kolejności. O ile firma postąpi tak samo jak przy okazji premiery poprzednich modeli z linii S24. Zresztą doniesienia z przecieków, również zdają się popierać tę wizję przyszłości. Oczekuje się, że w nowej wersji systemu, Samsung trochę zaszaleje i tak samo jak Android 16, przyniesie użytkownikom zmiany w wyglądzie UI (na przykład grafikę zmiany głośności), czy opcję robienia zrzutów ekranów w HDR.