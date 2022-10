Szykuje się nam trudny okres. Zbliżające się święta to najgorętszy okres zakupowy. W tym roku za prezenty przyjdzie nam zapłacić znacznie więcej. Nie tylko za same produkty, ale także za ich dostawę.

Jak informuje Rzeczpospolita, szykuje nam się dość drogi okres świąteczny związany z dostawami produktów zamawianych w Internecie. Eksperci są zdania, że szykuje się nam pierwsze od ponad 10 lat, spowolnienie zamiast tradycyjnego dynamicznego wzrostu, który był odczuwalny każdego roku:

Eksperci wieszczą spowolnienie w branży, które jest konsekwencją inflacji i słabnących nastrojów konsumenckich. Sytuacja jest na tyle trudna, że w tzw. świątecznym szczycie, który co roku przynosił boom na usługi kurierskie, oczekiwane są nawet spadki. Szans na szybkie odwrócenie tego zjawiska nie ma, gdyż dostawy e-zakupów stają się coraz droższe.

To, co powoduje największe wzrosty cen usług kurierskich (KEP - usługi kurierskie, ekspresowe i pocztowe), to wzrost cen paliw. Te przekładają się na wyższe opłaty paliwowe, które muszą być uwzględnianie w cennikach oferowanych klientom. Dodatkowym problemem jest również obawa przed rosnącymi opłatami za energię. Marcin Susmanek, członek zarządu Alsendo (serwisy TaniKurier, Apaczka i Sendit) w komentarzu dla dziennika mówi, że podwyżki mogą objąć samą cenę transportu. Niewykluczone jest również wprowadzenie nowych opłat, np. zmiennej opłaty energetycznej.

Tanio już było. Firmy kurierskie zmieniają cennik

Jak zauważa serwis Wiadomości Handlowe, firmy kurierskie mają również inne problemy. To m.in. długi. Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor odnotowuje, że w ciągu roku dług tego typu przedsiębiorstw wzrósł o 5,7 mln zł do 67,4 mln zł.

Rosnąca popularność tego typu usług sprawiła jednak, że na rynku szybko przybywa też nowych graczy, chcących spróbować swoich sił. W ciągu 3,5 roku liczba aktywnie działających firm kurierskich wzrosła o ponad 60 proc. do ok. 7 tys., jednak nie każde przedsiębiorstwo od razu dobrze sobie radzi, stąd powiększające się zaległości i spora skala problemów z terminowymi płatnościami w tej branży

- komentuje dla serwisu Wiadomości Handlowe Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Wzrosty cen już widać. W ostatnim tygodniu firma DPD potwierdziła, że wprowadza korekty w cenniku uwzględniając tak zwaną opłatę energetyczną. Już od d 1 listopada klienci korzystający z usług DPD będą musieli zapłacić więcej za wysłanie paczki i palety w serwisie krajowym i międzynarodowym. Cennik ma być aktualizowany każdego miesiąca. Również DHL zapowiada wprowadzenie korekty w cenach i od przyszłego roku będzie obowiązywać różna stawka w zależności od tzw. peaku - drożej będzie w okresach najbardziej intensywnych, np. okołoświątecznych. W niedługim czasie zapewne usłyszymy o podwyżkach u innych firm kurierskich.

Także Allegro poinformowało swoich klientów, że od listopada zmieni się cennik dostaw produktów kupowanych na platformie. Podwyżką o dokładnie 1 zł objęte zostaną wysyłki do Paczkomatów InPost, automatów paczkowych Allegro One Box oraz do punktów odbioru DPD Pickup. Z kolei dostawy do punktów Allegro One Punkt podrożeją o 50 groszy. Zmiany w cenniku zaczną obowiązywać od 1 listopada - więc obejmą już gorący okres przedświąteczny.

Grafika: Unsplash