Podwyżka na Allegro - droższe dostawy do Paczkomatów InPost czy Allegro One Box

Podwyżką o dokładnie 1 zł objęte zostaną dostawy do Paczkomatów InPost, automatów paczkowych Allegro One Box oraz do punktów odbioru DPD Pickup. Z kolei dostawy do punktów Allegro One Punkt podrożeją o 50 groszy.

Nazwa metody Obecna cena Cena od 1 listopada Allegro Paczkomaty InPost 8,99 zł 9,99 zł Allegro One Box – dostawa jutro 7,99 zł 8,99 zł Allegro One Box – dostawa dzisiaj 10,99 zł 11,99 zł Allegro One Punkt 8,49 zł 8,99 zł Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup 8,99 zł 9,99 zł

Tak więc przy jednorazowych zakupach na Allegro i przy wyborze najpopularniejszej formy dostaw do Paczkomatów InPostu, może i ta podwyżka nie będzie mocno odczuwalna, ale już przy zaledwie pięciu dostawach produktów kupionych za minimum 40 zł rocznie, opłacalne będzie wykupienie usługi Allegro Smart! za 49 zł na rok.

Niestety drożeją też usługi dodatkowe dla dostaw InPost, które dotyczą zarówno kupujących ze smartem, jak i bez:

Usługa dodatkowa Obecna cena Cena od 1 listopada Pobranie (niedostępne w Allegro Smart!) 3,50 zł 3,90 zł Weryfikacja wagi i wymiarów przesyłki 12,30 zł 13,69 zł Traktowanie przesyłki jako ponadgabarytowej [1] 18,45 zł 20,53 zł Przesyłka ponadgabarytowa II [2] 246,00 zł 273,72 zł Ubezpieczenie przesyłki do 10.000 zł 1,50 zł 1,67 zł Ubezpieczenie przesyłki do 20.000 zł 1,70 zł 1,89 zł Pierwsze zdarzenie związane z obsługą Przesyłki Uciążliwej spowodowane zabronioną zawartością lub jej wadliwym opakowaniem 121,77 zł 135,50 zł Kolejne zdarzenia związane z obsługą Przesyłki Uciążliwej spowodowane zabronioną zawartością lub jej wadliwym opakowaniem 1 228,77 zł 1 367,26 zł [1] Występuje zawsze z opłatą za weryfikację wagi i wymiarów przesyłki. [2] Występuje zawsze z opłatami za Weryfikację wagi i wymiarów przesyłki oraz Traktowanie przesyłki jako ponadgabarytowej.

Obie grupy podwyżek zaczną obowiązywać przy zakupach na Allegro od 1 listopada, a więc obejmą już gorący okres przedświąteczny.

Źródło: Allegro.