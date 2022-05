Firefox 100 już jest. Mozilla świętuje 18 lat przeglądarki

Firefox 100 to dla firmy Mozilla kamień milowy. Setna wersja przeglądarki to dobry moment na spojrzenie w przeszłość, oraz przyszłość. Co zmieniło się wraz z nową aktualizacją?

Przeglądarka Firefox w wersji 1.0 zadebiutowała w 2004 r. Premierze aplikacji towarzyszyła kampania reklamowa, której najważniejszym elementem była dwustronicowa reklama w magazynie New York Times. A na niej, oprócz nazwisk wszystkich osób, które pracowały nad aplikacją, widniało bardzo ważne, jak na tamte czasy, hasło głoszące, że istnieje alternatywa dla dominujących przeglądarek - z Internet Explorer na czele. Dziś, w 2022 r. rynek aplikacji umożliwiających wygodne przeglądanie sieci wygląda zupełnie inaczej. Oferta jest na tyle zróżnicowana, że jest w czym wybierać.

Firefox 100. Mozilla świętuje jubileuszowe wydanie przeglądarki

Od wydania pierwszego Firefoksa minęło 18 lat. I właśnie teraz przeglądarka obchodzi swój okrągły jubileusz. Firefox w wersji 100, w odróżnieniu od Chrome, który również świętuje swoje setne wydanie, wprowadza nieco więcej nowości. I choć na próżno szukać tu rewolucyjnych zmian, te zaprezentowane w aktualizacji spodobają się przede wszystkim tym, którzy korzystają z funkcji Obraz w obrazie (picture-in-picture) w serwisach YouTube, Amazon Prime Video oraz Netflix oraz na stronach wspierających format WebVTT. Oglądając materiały na małym ekranie możecie włączyć teraz napisy. To z pewnością przyda się w czasie oglądania zagranicznych filmów i seriali. Firefox 100 na macOS wprowadza również wsparcie HDR na YouTube, w Windows udostępniono akcelerację dekodera wideo AV1.

Mozilla nie zapomina o użytkownikach Firefox w wersji mobilnej. Oprócz nowych tapet, które początkowo dostępne były wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, aktualizacja aplikacji przynosi zmiany w zarządzaniu historią i kartami. Okno historii zostało uporządkowane i zyskało dodatkowe kategorie ułatwiające wyszukiwanie wcześniej odwiedzanych stron. Otwarte karty, do których nie wracacie po 14 dniach trafią do specjalnej zakładki "Nieaktywne". Te wciąż będą dostępne pod ręką, ale nie będą zaśmiecały paska kart w czasie przeglądania internetu. Z funkcji tej korzystać już mogą użytkownicy wersji na Androida, w najbliższym czasie pojawi się również na iOS.

Krótką historię przeglądarki Firefox możecie również zobaczyć na powyższym wideo. Kilkunastosekundowa animacja pokazuje transformację, jaką na przestrzeni ostatnich lat przeszedł interfejs oraz logo aplikacji. Korzystacie wciąż z Firefoksa czy jednak porzuciliście go na rzecz innych przeglądarek? Przyznam szczerze, że ostatnio z ognistego liska korzystałem na poważnie kilka kilka lat temu. Było to w czasach, gdy posiadałem jeszcze komputer z Windowsem. W przypadku komputera Mac, aplikację tę instaluję sporadycznie. Głównie do sprawdzenia aktualizacji i nowych funkcji, które często dla was opisujemy na Antyweb.

Firefox poza podium w zestawieniu najpopularniejszych przeglądarek

Jak podaje StatCounter w swoim najnowszym podsumowaniu popularności przeglądarek internetowych, Firefox w kwietniu uplasował się na 4 miejscu z 7,86-procentowym udziałem w rynku. Niekwestionowanym liderem wciąż pozostaje Google Chrome (66,64%). Na drugim miejscu znalazła się przeglądarka Microsoft Edge (10,07%), a podium zamyka Safari z wynikiem 9,61%. Mozilla, jeśli chce polepszyć swoje wyniki, musi się napracować. Okrągła rocznica do wersji 100 to dobry moment na "reset" i uderzenie z mocną i interesującą ofertą. Firma musi w jakiś sposób przyciągnąć nowych użytkowników i zachęcić tych, którzy liska porzucili na rzecz innych aplikacji.