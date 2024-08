Final Fantasy to seria, która przez lata kojarzona była przede wszystkim z konsolami. Najpierw tymi od Nintendo, później od Sony, a obecnie... całe szczęście: nie jest już wyłącznie domeną konsol. Square Enix coraz lepiej odnajduje się na PC i krok po kroku serwuje tam kolejne odsłony tworzonych przez siebie przygód.

Czy Final Fantasy XVI jest najlepszą odsłoną serii? W mojej opinii, na pewno nie. Ale bez wątpienia jest to jedno z RPG, które stało się swego rodzaju klasykiem. Ciekawie widzieć jak Kwadratowi zainspirowali się mrocznymi światami rodem z gier From Software i nieudolnie próbowali stworzyć wielką intrygę, która w gruncie rzeczy nie porywała tak, jak mieli na to nadzieję. Znalazło to zresztą odzwierciedlenie w recenzjach Final Fantasy XVI. Sam po przejściu gry skwitowałem ją tymi słowami:

Final Fantasy XVI wpadł w ręce naprawdę fajnej ekipy produkcyjnej, która nie zawaliła sprawy jak ich poprzednicy przy piętnastce. Nie musieliśmy czekać na nią też tak długo, jak chociażby na remake Final Fantasy VII. Całkiem sprawnie udało im się doprowadzić projekt do końca, co w przypadku Square Enix jest zaskakujące. Mimo wszystko szkoda, że nie pozwolono im go dopieścić. Na tę chwilę to dla mnie przede wszystkim wszystkim chrupiąca jak świeżo otwarte czipsy, najeżona korytarzami i wypełniona niewidzialnymi ścianami gra, przy której sam bawiłem się gorzej niż przy (bardzo chłodno przyjętym) Final Fantasy XV. Sekwencje QTE i nużące "duże" walki tylko dolały oliwy do ognia. Za każdym razem gdy musiałem stawić im czoła miałem nadzieję, że szybko się skończą.

Nie wiadomo jak będzie wygladała wersja na PC — ale można mieć nadzieję, że po tych długich miesiącach przygotowań, na PC nie będą nas irytować błędy i niedociągnięcia towarzyszące startowi na PlayStation 5.

Final Fantasy XVI na PC: premiera już we wrześniu!

O tym że gra trafi na PC wiedzieliśmy od lat. Jednak Square Enix dość długo trzymało nas w niepewności i nie podawało oficjalnej daty... aż do teraz. Bowiem ogłoszono właśnie, że gra trafi do nas już 17 września 2024 roku — czyli za niespełna miesiąc.

Na Steam dostępna będzie w dwóch edycjach: zwykłej oraz kompletnej, z dodatkami i przepustką na rozszerzenia. Za pierwszą z nich przyjdzie nam zapłacić 199 złotych — za tę bogatszą zaś: 279 zł. Na tle tego ile Square Enix życzyło sobie na starcie za remake Final Fantasy VII na PC (dla otrzeźwienia: FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE wyceniony tam został na 339 zł) - myślę, że to bardzo sprawiedliwa cena. Sporo jednak będzie zależało od jakości tego portu. Mam nadzieję, że będzie lepszy niż premierowa wersja na PS5.

Final Fantasy XVI na PC - wymagania systemowe

Wraz z kartą produktu na Steam - poznaliśmy też jednak wymagania systemowe Final Fantasy XVI na PC. Wyglądają one następująco:

KONFIGURACJA MINIMALNA:

System operacyjny: Windows® 10 / 11 64-bit Procesor: AMD Ryzen™ 5 1600 / Intel® Core™ i5-8400 Pamięć: 16 GB RAM Karta graficzna: AMD Radeon™ RX 5700 / Intel® Arc™ A580 / NVIDIA® GeForce® GTX 1070 DirectX: Wersja 12 Miejsce na dysku: 170 GB dostępnej przestrzeni Dodatkowe uwagi: 30FPS at 720p expected. SSD required. VRAM 8GB or above.



KONFIGURACJA ZALECANA: