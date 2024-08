W tej roli disneyowskiej myszki nie widzieliście. Polacy tworzą niezwykłą grę

Fumi Games przeniesie Was do mrocznego półświatka Mouseburg. Przygotujcie się na nietypową strzelankę w klimatach noir.

Pamiętacie kultowe, czarno-białe animacje Disneya z lat 30? To klasyka gatunku, która ukształtowała dzisiejsze produkcje. To właśnie z tego motywu garściami czerpali developerzy z polskiego studia Fumi Games, którzy skorzystali z wygaśnięcia praw do Myszki Miki i stworzyli nietypowy shooter, stylizowany na legendarne kreskówki. Gra zapowiada się fantastycznie.

Mouse: P.I. For Hire – myszka w roli brutalnego detektywa

Fumi Games to niewielkie Warszawskie studio, które w swoim dorobku ma Galaxi Taxi – nigdy o tej grze nie słyszałeś? Nic dziwnego, ale o następnej produkcji studia może być już znacznie głośniej, bo już sama oprawa graficzna zrobiła w sieci furorę, a gameplay zapowiada się równie dobrze.

Mouse: P.I. For Hire to shooter utrzymany w klimacie noire, w którym wcielimy się w prywatnego detektywa ze smykałką do gnatów. Twórcy na najnowszej zapowiedzi rozgrywki prezentują różne rodzaje broni palnej – od ikonicznego Mausera c96, przez strzelby aż po karabiny maszynowe.

Dołącz do naszego prywatnego detektywa w MOUSE, brutalnej strzelance napędzanej jazzem. Z płonącą bronią i animacją w stylu retro z gumowym wężem, przebij się przez skorumpowane miasto pełne oszustów i niebezpieczeństw. Zainspirowana klasycznymi FPS-ami i filmami noir, MOUSE to wybuchowa strzelanka, na którą czekałeś.

Klimatyczna strzelanka ma zostać wydana na Steam w bliżej nieokreślonym 2025 roku. Trzeba przyznać, że gra pomimo retro klimatu jest sporym powiewem świeżości na rynku FPS-ów. Już po samych komentarzach pod wpisami developerów w mediach społecznościowych widać, że oprawa i nawiązania do kreskówek sprzed prawie 100 lat robią wrażenie i przyciągają uwagę. Tym bardziej cieszy, że to produkcja polskiego studia – jeśli Wy także jesteście zainteresowani, to możecie już teraz dodać grę do swojej listy życzeń na Steam.