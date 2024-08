Age of Empires to jedna z najbardziej uznanych gier strategicznych wszech czasów. Klasyczna odsłona z 1997 po dziś dzień cieszy się ogromną popularnością. Zarówno w swoim klasycznym wydaniu, jak i tym sprzed kilku lat - odświeżonym. Ale poza tym że AoE doczekało się kilku odsłon na komputery i konsole — a co nawet bardziej istotne: jest stale rozwijane. Teraz jednak przyszedł czas na prawdziwie współczesne wydanie gry, czyli takie, które trafi bezpośrednio na... smartfony!

Age of Empires na smartfony. Mobilna wersja jesienią trafi w ręce graczy

Age of Empires Mobile to gra o której pierwszy raz usłyszeliśmy kilka lat temu. W 2022 oficjalnie zapowiedziano prace nad odsłoną strategii na smartfony i od tego czasu raczej niespecjalnie chwalono się progresem.

Trzeba przyznać, że twórcy — ekipa z TiMi Studio Group i World's Edge — wystawili naszą cierpliwość na dużą próbę. Czy opłaciło się czekać? Dowiemy się już tej jesieni. Nareszcie bowiem pojawiły się jakieś konkrety związane z premierą gry.

Age of Empires Mobile ma trafić na smartfony już w październiku. A dokładniej mówiąc: 17 października 2024. Na zaostrzenie apetytu - twórcy przygotowali także zupełnie nowy zwiastun, który prezentuje coś więcej z najważniejszej części całej tej zabawy, czyli rozgrywki.

Gra pojawi się równolegle na obu wiodących platformach — tj. na Androidzie oraz iOS.

Age of Empires Mobile: wielkie oczekiwania i równie wielkie obawy

Age of Empires to nie tylko klasyk, ale przede wszystkim klasyk owiany ogromnym kultem ze strony graczy. Tym samym oczekiwania związane z mobilną odsłoną gry są ogromne. Wielu liczy na produkcję która dorówna jakością oryginałowi. Biorąc jednak pod uwagę platformę oraz formę finansowania - może to być dość... kłopotliwe.

Trzeba bowiem mieć na uwadze, że Age of Empires Mobile będzie grą free-to-play. A w przeszłości wielokrotnie byliśmy już świadkami tego, jak wiele kultowych marek trafiających na smartfony i tablety w tej formie było rozkładanych na łopatki i zaciekle krytykowanych przez graczy za agresywne formy monetyzacji. W praktyce nie liczyły się umiejętności i praktyka, a to ile kto zostawił w grze pieniędzy, by mógł to później odpowiednio wykorzystać. Zamiast niekończącego się grindu: ulepszenia, przyspieszenia i drogi na skróty.

Tutaj jest wiele niewiadomych i potencjalne rozczarowanie. Jednak sami twórcy gry są bardzo oszczędni w kwestii dawkowania informacji na jej temat. Prawdopodobnie więcej na temat samej produkcji dowiemy się już w nadchodzącym tygodniu, bo Age of Empires Mobile ma nie zabraknąć na targach Gamescom w Kolonii. Oczekiwania są ogromne, a jak wyjdzie w praktyce... przekonamy się już niebawem!