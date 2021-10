Co obejrzeć w Halloween? Netflix ma kilka propozycji

Amerykańskie święto staje się coraz popularniejsze i wiele osób w Polsce szuka dobrej propozycji na film lub serial, by spędzić ten wolny czas na dobrym seansie. W Halloween nie musimy oglądać tylko horrorów - mogą to być zachowane w nieco bardziej mrocznym klimacie animacje czy komedie, a niektóre tytuły pokażą nam nawet w jaki sposób można celebrować tę znaną tradycję. Netflix przygotował listę polecanych przez serwis tytułów na Halloween, wśród których znalazły się produkcje dla widzów w każdym wieku. Oto one:

Gnijąca panna młoda

Nie sądzę, bym komukolwiek musiał przedstawiać tę animację, bo produkcja Tima Burtona jest niezwykle popularna. Film skupia się na Victorze, który zostaje porwany do świata zmarłych przez martwą pannę młodą, która chce zostać jego żoną. Sporo humoru, pięknej muzyki oraz ciekawego spojrzenia na aspekty życia i śmierci.

Egzorcysta

Klasyka gatunku, można by rzec. Film, który inspiruje twórców do dziś będąc prawdziwą legendą wśród horrorów. "Egzorcysta" ma już blisko 50 lat, ale niektórzy wracają do niego regularnie. Fabułę kojarzy chyba każdy: sktorka podejrzewająca, że jej córkę opętał zły duch, prosi dwóch księży o wypędzenie demona. To nie będzie łatwe zadanie.

W lesie dziś nie zaśnie nikt

Netflix przygotował już dwie części polskiego slashera, a druga odsłona właśnie zadebiutowała na platformie. Pierwszy film skupia się na Adasiu - młodym, samotnym, nieszczęśliwym policjancie z małej wsi na Podlasiu. Druga część opowie historię Zosi, która pokaże zupełnie nowe i zaskakujące oblicze.

https://www.youtube.com/watch?v=jSMh6YbNkk0&t=10s

Efekt hipnozy

Jenn ma wrażenie, że jej życie zawodowe i osobiste utknęło w martwym punkcie. Postanawia poddać się hipnozie, jednak szybko okazuje się, że wpadła w pułapkę.

Wiedźmy

Mój faworyt na ten weekend. Film, do którego regularnie wracałem, gdy tylko pojawiał się w ramówce telewizyjnej, teraz jest dostępny na nasze zawołanie na VOD. Wyjazd młodego chłopca z babcią na wakacje do hotelu nie okaże się tak relaksujący, jak powinien. Na miejscu odbywa się bowiem zjazd czarownic, które zamierzają zrealizować swój straszny plan.

Chilling Adventures of Sabrina

Bazujący na komiksach serial z Sabriną to także gratka dla widzów "Riverdale", bo wątki z obydwu seriali łączą się coraz częściej i w coraz większym stopniu. Ale to "Chilling Adventures of Sabrina" przypada raczej rola tego mroczniejszego i lepiej wpasowującego się w atmosferę Halloween. Popatrzcie tylko na zwiastun.

Ty

Jestem pod wrażeniem fenomenu serialu "Ty", ponieważ przed premierą nie mówiło się o nim za wiele, ale gdy się pojawił popularność eksplodowała. Produkcja skupia się na menadżerze księgarni, który zakochuje się w początkującej poetce. Dość szybko jednak dostrzegamy, że mężczyzna ma na jej punkcie obsesję i zrobi wszystko, by się z nią związać i w obronie ich relacji. W kolejnych sezonach historia nabiera tempa i dochodzi do ciekawych zwrotów, szczególnie w najnowszym 3. sezonie...

Co widać i słychać

Para z Manhattanu przenosi się do wioski w dolinie Hudson i odkrywa, że w ich małżeństwie kryje się mrok, który może rywalizować z historią ich nowego domu.

Ulica strachu

Fani horrorów i slasherów mają sporo powodów do zadowolenia, bo na zlecenie Netfliksa powstała trylogia filmów w starym stylu. Każdy z nich rozgrywa się w innej dekadzie, ale mają wiele ze sobą wspólnego. Sporo tu ducha filmów sprzed 30-40 lat, co tylko dodaje dreszczyku.

Kasztanowy ludzik

Skandynawowie potrafią kręcić kryminały i wielokrotnie się o tym przekonywaliśmy. Tym razem zawitamy do Danii, gdzie dochodzi do zabójstwa, które przypomina o sprawie sprzed lat. Na miejscu zbrodni znaleziono kasztanowego ludzika, a ten kojarzony jest z tragicznymi wydarzeniami z przeszłości.

Nikt nie ujdzie z życiem

Straszna historia nawiedzonego domu, otwierająca oczy opowieść o życiu imigrantów i świat, w którym pradawne ludowe zwyczaje stają się przerażającą rzeczywistością.

https://www.youtube.com/watch?v=93FK1tpUMik&t=2s

Nocne kły

Nocą do samochodu młodego kierowcy wsiadają dwie tajemnicze kobiety. Gdy mężczyzna poznaje prawdziwe oblicze swoich pasażerek, musi walczyć o życie.

Ktoś jest w twoim domu

Makani wraz z przyjaciółmi ze szkoły próbuje zidentyfikować i powstrzymać tajemniczą osobę, która morduje uczniów i ujawnia ich największe sekrety.

Nocna msza

Twórca "Nawiedzonego domu na wzgórzu" wraca z nową produkcją. Serial "Nocna msza" opowiada o księdzu, który przybywa do nowej parafii. Po pewnym czasie wierni zaczynają dostrzegać, że wśród nich dochodzi do tajemniczych, acz cudownych zjawisk.

https://www.youtube.com/watch?v=6bh0gplIkWg&t=15s