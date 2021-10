Filmy i seriale Netfliksa w listopadzie

Reklamowana od dawna "Czerwona nota" to film Netfliksa z The Rockiem, Ryanem Reynoldsem i Gal Gadot. Film skupia się na dwójce przestępców i agencie FBI, których ścieżki przetną się w niecodzienny sposób. Wysłany za jednym z kryminalistów list gończy pokrzyżuje ich plany, ale przyniesie to szansę na nie lada widowisko. Film pojawi się na Netfliksie już 12 listopada, a tydzień później zawita do oferty produkcja pod tytułem "tick, tick…BOOM!", w której główną rolę gra Andrew Garfield.

Wcieli się on w młodego kompozytora z Nowego Jorku, który znajduje się u progu wielkiej kariery, ale na razie zarabia jako kelner. Jon nie może doczekać się premiery swojego musicalu, który przyniesie mu sławę, ale problemy narastają: dziewczyna marzy o ucieczce z miasta, a w tle pojawia się temat epidemii AIDS. Trzecią dużą premierą filmową będzie "Zemsta rewolwerowca" Jeymesa Samuela z Idrisem Elbą w obsadzie - na Netfliksie pojawi się już 3 listopada. Z własnych seriali Netflix zapowiedział już "Cowboy Bepop", czyli aktorską wersję znanego anime, a także "Hellbound" prosto z Korei, czyli kraju odpowiedzialnego za świetnie przyjęty "Squid Game" z rekordową oglądalnością na całym świecie.

Filmy na licencji na Netflix

Z produkcji na licencji warto zwrócić uwagę na klasykę horrorów z 1973 roku, czyli "Egzorcystę", a także film Tima Burtona "Gnijąca panna młoda". Platforma doda też "Cóż za piękny dzień" - film Marielle Heller z Tomem Hanksem w roli głównej. Aktor gra pana Rogersa - wyjątkowego gospodarza programów dla dzieci, z którym rozmowę przeprowadzić ma dziennikarz New Yorkera (Matthew Rhys). Tom zorientuje się, jak zmienić można swoje życie wprowadzając do niego więcej empatii i uprzejmości.

Więcej już znanych nowości na listopad znajdziecie na liście poniżej. Na oficjalną zapowiedź premier w listopadzie musimy jeszcze zaczekać.

Egzorcysta The Exorcist 01.lis 1973 8.0 Gnijąca panna młoda Corpse Bride 01.lis 2005 07.mar Intregalde Intregalde 01.lis 2021 07.mar Legenda Zorro The Legend of Zorro 01.lis 2005 06.lut Pod pokładem: Morze Środziemne - sezon 3 Below Deck Mediterranean 01.lis 2016 07.mar Tysiące mil samotności Riding Alone for Thousands of Miles 01.lis 2005 07.mar Saawariya Saawariya 01.lis 2007 05.kwi Chórzystki Our Ladies 01.lis 2021 7.0 Angry Birds Toons - sezon 4 Angry Birds Toons 01.lis 2013 06.maj Kamera Body Cam 02.lis 2020 05.kwi Mikołaj mimo woli Santa in Training 02.lis 2019 02.wrz I gramy dalej Mighty Oak 02.lis 2020 05.sty Cóż za piękny dzień A Beautiful Day in the Neighborhood 03.lis 2019 07.mar Queen & Slim Queen & Slim 04.lis 2019 07.sty Netflix Original Ridley Jones: Strażniczka muzeum Ridley Jones 02.lis Sezon 2 Rodzina Clausów The Claus Family 01.lis Zemsta rewolwerowca The Harder They Fall 03.lis Narcos: Meksyk Narcos: Mexico 05.lis Sezon 3 Big Mouth Big Mouth 05.lis Sezon 5 Mało prawdopodobny morderca The Unlikely Murderer 05.lis Miniserial Klub The Club 05.lis Sezon 1 Miłosna pułapka Love Hard 05.lis Film o policjantach A Cop Movie 05.lis Yara Yara 05.lis Miłość na dystans Meenakshi Sundereshwar 05.lis Szybkość odwagi Zero to Hero 05.lis Nie mogliśmy dorosnąć We Couldn't Become Adults 05.lis Arcane Arcane 07.lis Sezon 1 Father Christmas is Back Father Christmas is Back 07.lis Radiowa giełda Swap Shop 09.lis Sezon 1 Gentefied Gentefied 10.lis Sezon 2 Pomiędzy Passing 10.lis Czerwona nota Red Notice 12.lis W rytmie świąt Christmas Flow 17.lis Sezon 1 Król tygrysów Tiger King: Murder, Mayhem and Madness 17.lis Sezon 2 Zamiana z księżniczką 3 The Princess Switch: Romancing the Star 18.lis Cowboy Bebop Cowboy Bebop 19.lis Sezon 1 Hellbound Hellbound 19.lis Sezon 1 Dmuchacze szkła: Święta Blown Away: Christmas 19.lis Sezon 1 tick, tick…BOOM! tick, tick…BOOM! 19.lis New World New World 20.lis Sezon 1 Władcy wszechświata: Objawienie Masters of the Universe: Revelation 23.lis Część 2 Poobijana Bruised 24.lis Szczera prawda True Story 24.lis Rudzik Rudzia Robin Robin 24.lis Chłopiec zwany Gwiazdką A Boy Called Christmas 24.lis Super Crooks Super Crooks 25.lis Sezon 1 School of Chocolate School of Chocolate 26.lis Sezon 1 Świąteczny zamek A Castle for Christmas 26.lis Elves Elves 28.lis Sezon 1 7 więźniów 7 Prisioneiros listopad

Źródło: Netflix, Upflix